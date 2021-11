TV-Tipps am Donnerstag

Autounfall oder Mordversuch? Diese Frage stellt sich im "Usedom-Krimi" (Das Erste). Die Hebamme "Lena Lorenz" (ZDF) wird zu einer Gefängnisinsassin gerufen. Außerdem jagt James Bond in "Ein Quantum Trost" (VOX) die Mörder seiner Geliebten.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Usedom-Krimi: Ungebetene Gäste, Krimi

Es brennt auf Usedom: Karin Lossows (Katrin Sass) Reetdachhaus steht in Flammen. Im letzten Moment kann sie sich mit Ellen Norgaards (Rikke Lylloff) Hilfe aus dem Haus retten. Karin hat eine Rauchvergiftung erlitten und wird sofort ins Krankenhaus gebracht. In der Klinik freundet sie sich mit der ehemaligen Krankenschwester Saskia Bernard (Lilli Fichtner) an, die von einem Auto angefahren und schwer verletzt wurde. Saskia war auf dem Weg zur Physiotherapie, als der Wagen sie erfasste. Wagen und Fahrer sind spurlos verschwunden. Wer wollte Saskia umbringen?

20:15 Uhr, ZDF, Lena Lorenz: Hinter Gittern, Heimatdrama

Lena Lorenz (Judith Hoersch) muss ins Gefängnis: Sally Wilkens (Henriette Hölzel), die eine mehrjährige Haftstrafe absitzt, hat Vorwehen. Trotz Gefängnis möchte sie ihr Baby behalten. Kann Lena sie dabei unterstützen? Für Lena löst das Gefängnis zunächst ein Gefühl der Beklemmung aus. Sie kann sich nicht vorstellen, dass eine solche Umgebung gut für ein Baby ist. Sally ist ihr gegenüber ebenfalls skeptisch, doch allmählich kann Lena Sallys Vertrauen gewinnen.

20:15 Uhr, kabel eins, Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!, Gastrosoap

Koch und Cateringprofi Marcus hat sich mit dem Ausflugslokal "Wanderrast" am wunderschönen Arendsee in der Altmark einen großen Traum erfüllt - sein erstes eigenes Lokal. Doch der Erfolg bleibt bislang aus und der 38-Jährige muss seinen Eltern weiterhin auf der Tasche liegen. Eine große Herausforderung für Frank Rosin, der es hier zudem mit einem sehr meinungsstarken Klienten zu tun hat. Wird der Profi trotz der schwierigen Rahmenbedingungen Marcus helfen können?

20:15 Uhr, VOX, James Bond 007: Ein Quantum Trost, Actionthriller

James Bond (Daniel Craig) handelt nicht nur im Namen seiner Majestät, sondern führt nebenbei seinen ganz persönlichen Rachefeldzug: Nachdem eine Terrororganisation seine Geliebte Vesper Lynd in den Tod getrieben hat, will der Agent ihre Mörder finden. Eine Spur führt ihn schließlich nach Haiti, wo Dominic Greene (Mathieu Amalric) dubiose Geschäfte einfädelt. So wendet sich der bolivianische General Medrano (Joaquin Cosio) an Greene, um mit dessen Hilfe an die Macht des südamerikanischen Landes zu kommen.

20:15 Uhr, Sat.1, Harry Potter und der Halbblutprinz, Fantasyabenteuer

In seinem sechsten Jahr in Hogwarts, dem Internat für Zauberer und Hexen, stößt Harry Potter (Daniel Radcliffe) auf ein altes, mysteriöses Buch, das laut Inschrift dem Halbblutprinzen gehört. Der geheimnisvolle Fund gibt viele ungeahnte Details über Lord Voldemort (Ralph Fiennes) preis, und die Freunde Hermine (Emma Watson), Ron (Rupert Grint) und Harry erfahren immer mehr über die Vergangenheit des dunklen Zauberers. Es dauert nicht lange, bis sich das Trio in große Gefahr begibt.