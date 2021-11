TV-Tipps am Donnerstag

Im "Usedom-Krimi" (Das Erste) wird ein Baby von seiner Tagesmutter entführt. Die Hebamme "Lena Lorenz" (ZDF) muss nach dem Tod ihres Mannes zurück ins Leben finden. In "Casino Royale" (VOX) wird James Bond vom mysteriösen Bankier Le Chiffre herausgefordert.

20:15 Uhr, Das Erste, Entführt - Der Usedom-Krimi

Der erste Arbeitstag von Ellen Norgaard (Rikke Lylloff) nach der Babypause endet mit einer Katastrophe: Ihr einjähriger Sohn Jesper wird aus der Obhut seiner Tagesmutter entführt. Kommissar Rainer Witt (Till Firit) und Ex-Staatsanwältin Karin Lossow (Katrin Sass) setzen alles in Bewegung, um das Kind zu finden. Ein Ermittlungsdetail bringt Karin auf die richtige Spur: Die Entführerin ist Patrizia (Marion Kracht), Ellens Mutter, die vor mehr als 30 Jahren spurlos verschwand.

20:15 Uhr, ZDF, Lena Lorenz: Retterbaby, Heimatdrama

Nach dem Unfalltod ihres Mannes ist Lena Lorenz (Judith Hoersch) wie in Schockstarre. Einzig die kleine Ronja scheint einen Zugang zu ihr zu bekommen. Denn sie hat eine eigene Vorstellung vom Tod entwickelt. Ronja (Lisa Marie Trense) selbst ist an Leukämie erkrankt. Ihre Mutter, Lenas ehemalige Schulfreundin Claudia (Dagny Dewath), ist hochschwanger. Sie und ihr Mann Joe hoffen, dass nach der Entbindung Stammzellen aus dem Nabelschnurblut für eine Spende an Ronja geeignet sind.

20:15 Uhr, kabel eins, Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!, Gastrosoap

Yvonne und ihr Sohn Kevin sind auf ihre Vereinsgaststätte "Deutsche Scholle" über "eBay Kleinanzeigen" aufmerksam geworden. Mitten im Lockdown haben sie das Lokal übernommen, in der Hoffnung, so nicht mehr abhängig vom Amt zu sein. Doch ihr Plan geht nicht auf und der große Traum entpuppt sich eher als Albtraum. Schafft es Frank Rosin, das Mutter-Sohn-Gespann auf den Erfolgsweg zu bringen oder müssen die beiden Gastro-Neulinge das Restaurant wieder schließen?

20:15 Uhr, VOX, James Bond 007: Casino Royale, Actionthriller

Endlich Doppelnull-Agent und damit Besitzer der Lizenz zum Töten, muss James Bond (Daniel Craig) direkt eine Niederlage einstecken, denn seine erste Mission in Madagaskar läuft gründlich schief. Doch Bond lässt sich von einer einmal aufgenommenen Spur nicht abbringen und verfolgt die Drahtzieher weiter. Unter ihnen der Privatbankier des internationalen Terrorismus, Le Chiffre (Mads Mikkelsen), den 007 in einer dramatischen Konfrontation am Spieltisch des Casinos von Montenegro herausfordert.

20:15 Uhr, Sat. 1: Harry Potter und der Orden des Phönix, Fantasy

Die Ferien neigen sich dem Ende zu, als Harry (Daniel Radcliffe) Zeuge von Voldemorts (Ralph Fiennes) Auferstehung wird. Das Zauberei-Ministerium strengt ein Verfahren wegen der ungenehmigten Nutzung von Magie gegen ihn an und glaubt keineswegs an die Auferstehung des Lords. Nur dank Professor Dumbledore (Michael Gambon) entgeht Harry einer Verurteilung und dem damit verbundenen Schulverweis. Unterschlupf findet er in der Zwischenzeit beim "Orden des Phönix", einer von Dumbledore gegründeten Widerstandsgruppe.