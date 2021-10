TV-Tipps am Donnerstag

In "Charlotte Link - Die Suche" (Das Erste) verschwindet eine 14-Jährige spurlos. Die Hebamme "Lena Lorenz" (ZDF) hilft einer Foodbloggerin mit ihrem Schreibaby. In "Stirb langsam 4.0" (VOX) legt sich Bruce Willis mit Cyber-Terroristen an.

28. Oktober 2021 - 06:01 Uhr | (cg/spot)

"Charlotte Link - Die Suche": Polizeichef Caleb Hale (Lucas Gregorowicz) am Fundort einer weiteren Mädchenleiche. © ARD Degeto/Neil Sherwood