TV-Tipps am Donnerstag

Ein mysteriöser Mord fordert die Ermittler von "Nord bei Nordwest" (Das Erste). Der grantige Olaf Hintz bekommt in "Mein Freund, das Ekel" (ZDF) unerwarteten Besuch. In "Fast & Furious 7" (VOX) treffen Dominic Toretto und seine Crew auf den Agenten Mr. Nobody.

30. September 2021 - 06:01 Uhr | (cg/spot)

"Nord bei Nordwest: Ein Killer und ein halber": Jens Kolbe (Niels Bormann, r.) macht Ernst. © NDR/ARD Degeto/Christine Schroeder

20:15 Uhr, Das Erste, Nord bei Nordwest: Ein Killer und ein halber, Krimi Lona (Henny Reents) ist aus dem Koma erwacht und arbeitet wieder als Polizistin. Aber ist sie wirklich vollkommen genesen? Hauke (Hinnerk Schönemann), seit Lonas Verletzung nicht nur Tierarzt, sondern nun auch offiziell Polizist, hat da seine Zweifel. Ein mysteriöser Mord fordert die Ermittler als Team. Dabei geht Haukes Fürsorge Lona schnell auf die Nerven. Auch Haukes Verhältnis zur Tierarzthelferin Jule (Marleen Lohse) wird auf die Probe gestellt. Mit der Rückkehr des verdeckten Ermittlers Timo (Lasse Myhr) erfährt Jule nämlich, dass Hauke sie mehrfach angelogen hat. 20:15 Uhr, ZDF, Mein Freund, das Ekel: Voll verhinzt, Familienserie War es Liebe auf den ersten Blick? Sicher nicht! Doch mit der Zeit ist aus Olaf Hintz (Dieter Hallervorden) und Familie Kuntze eine liebevolle, wenn auch skurrile WG geworden. Bis es an der Tür klingelt. Da steht Hintz' Schwester Elfie (Ursela Monn). Die vor einem halben Jahr Trixie (Alwara Höfels) und ihren Kindern ihre Hälfte der Wohnung zwecks eigener Weltreise nach dem Prinzip "Wohnen gegen Hilfe" überlassen hat. Nun ist sie früher als erwartet zurück und will wieder einziehen. 20:15 Uhr, VOX, Fast & Furious 7, Action Nachdem Dominic Toretto (Vin Diesel) und seine Crew den Bösewicht Owen Shaw ausgeschaltet haben, schwört dessen Bruder Ian blutige Rache: Er möchte das gesamte Team um Dominic, Brian (Paul Walker), Mia (Jordana Brewster), Letty (Michelle Rodriguez), Tej (Ludacris) und Roman (Tyrese Gibson) tot sehen. Hinzu kommt ein Auftrag des mysteriösen Agenten Mr. Nobody (Kurt Russell), der vorsieht, das Überwachungsprogramm "God's Eye" und dessen Programmiererin Ramsey (Nathalie Emmanuel) aus den Händen heimtückischer Terroristen zu befreien. 20:15 Uhr, Tele 5, Gesetz der Strasse - Brooklyn's Finest, Kriminaldrama Eddie (Richard Gere), Sal (Ethan Hawke) und Tango (Don Cheadle) haben eines gemeinsam: Sie sind Cops und ermitteln dunkelste Fälle in den Straßen des New Yorker Stadtteils Brooklyn. Alle haben mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen, als die drei ein Einsatz jedoch zusammenführt. 22:00 Uhr, NDR, Strandgut - Der Usedom-Krimi Auf dem Meeresgrund vor Usedom liegen noch immer viele Tonnen Munition aus dem Zweiten Weltkrieg, die in Form von gefährlichem Phosphor an den Strand gespült werden. In der Nähe sucht die schüchterne zehnjährige Ada Harms (Anaïs Sterneckert) immer wieder nach kleinen Schätzen. Karin Lossow (Katrin Sass) weiß davon und um Ada zu schützen, sucht sie regelmäßig selbst den Strand nach Phosphorklumpen ab. Als im Sand vor Heringsdorf eine weibliche Leiche angespült wird, ist Kommissarin Ellen Norgaard (Rikke Lylloff) höchst beunruhigt.