TV-Tipps am Donnerstag

In "Nestwochen" (ZDF) scheitert ein Elternpaar an einem besonderen Lebensmodell. RTL zeigt neue Folgen mit dem Möchtegern-Pfarrer "Sankt Maik". In "Valerian - Die Stadt der tausend Planeten" (VOX) reist ein Agentenpaar durch Zeit und Raum.

19. August 2021 - 06:01 Uhr | (cg/spot)

"Nestwochen": Seitdem Julia (Bettina Lamprecht) und Robert (Matthias Koeberlin) nach dem "Nesting"-Prinzip leben, gleicht keine Woche der anderen. © ZDF/Willi Weber