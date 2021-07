TV-Tipps am Donnerstag

Im "Amsterdam-Krimi" (Das Erste) gerät der LKA-Beamte Pollack in eine mörderische Erpressung. Eine unvorsichtige Schülergruppe ruft die "Bergretter" (ZDF) auf den Plan. Später macht ein Killerclown in "Carneval" (3Sat) Köln unsicher.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Amsterdam-Krimi: Das verschwundene Kind

Der ehemalige LKA-Ermittler Alex Pollack (Hannes Jaenicke) gerät selbst in den Mittelpunkt einer mörderischen Erpressung. Kidnapper haben den Sohn seiner Nachbarin Annika (Bracha van Doesburgh) entführt, um Pollack dazu zu zwingen, seinen neuen Kollegen Bram (Fedja van Huêt) zu töten! Wenn der Undercover-Spezialist diese ungewöhnliche Forderung nicht innerhalb einer Stunde ausführt, ist der elfjährige Sam (Robin Welten) tot - so lautet die Drohung. Um Zeit zu gewinnen, geht Pollack zum Schein auf die Forderung ein.

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Verbotene Liebe, Heimatserie

Die Klima-AG des Gymnasiums ist mit ihrem Lehrer Chris Haffner (Gabriel Raab) und der jungen Referendarin Tina Melchinger (Isabel Thierauch) unterwegs. Auf ihrer Skitour wollen sie diverse Messungen durchführen, doch kurz nachdem sie sich in zwei Gruppen aufgeteilt haben, schlägt das Wetter um. Nebel zieht auf, und Chris möchte so schnell wie möglich die Aktion abbrechen und seine Schüler wieder ins Tal führen. Da stürzen Tina und ein Schüler jedoch schwer ...

20:15 Uhr, ProSieben, Die Alm - Promischweiß und Edelweiß, Trashshow

Promischweiß und Edelweiß: ProSieben lädt zahlreiche Prominente auf die Reality-Weide ein. Zwischen Schafen, Kühen und jeder Menge Weidengeflüster tauschen die Promis ihr Glamour-Leben gegen den Alm-Alltag ein - mit allem Mist, der dazu gehört.

20:15 Uhr, VOX, Iron Man 3, Superhelden-Action

Von seiner Luxusvilla aus verfolgt Tony Stark alias Iron Man (Robert Downey Jr.), wie der Mandarin, ein eiskalter Terrorist, die USA in Angst und Schrecken versetzt. Während sein Freund Iron Patriot mit dem Geheimdienst den Kampf aufnimmt, hält sich Iron Man vornehm zurück. Doch dann wird ein guter Freund zum Opfer - und der müde Superheld erklärt dem Mandarin persönlich den Krieg. Jetzt befindet er sich selbst im Visier des Terroristen.

22:25 Uhr, 3Sat, Carneval - Der Clown bringt den Tod, Thriller

Karneval in Köln - auf den Straßen tanzt das Volk, und das Einzige, was zählt, ist der Spaß an der Freude! Doch für Oberkommissar Benni Scholz (Christoph Franken) ist die fröhliche Maskerade inzwischen ein Alptraum: Er hat zwei ungeklärte Morde in seinen Akten, begangen in den letzten beiden Jahren am jeweils gleichen Tag: Weiberfastnacht. Scholz befürchtet, dass der Mörder in diesem Jahr wieder zuschlagen wird, und zieht den Experten für Serientäter hinzu - Jan Fabel (Peter Lohmeyer) von der Hamburger Mordkommission.