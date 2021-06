TV-Tipps am Donnerstag

Matteo Zanchetti macht sich im "Bozen-Krimi" (Das Erste) auf die Suche nach seinem Erzfeind. James Bond gerät in "Stirb an einem anderen Tag" (VOX) in Gefangenschaft und im "Tatort" (WDR) wird ein Kollege von Dorn und Lessing vergiftet.

10. Juni 2021 - 06:00 Uhr | (wue/spot)

"Der Bozen-Krimi: Tödliche Stille": "Capo" Zanchetti (Tobias Oertel) jagt seinen Erzfeind © ARD Degeto/Hans-Joachim Pfeiffer