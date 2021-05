TV-Tipps am Donnerstag

"Kommissar Dupin" (Das Erste) ist Zeuge als eine Spitzengastronomin erstochen wird. "Die Unfassbaren" (VOX) kehren im zweiten Teil mit einem Knall zurück. Bei kabel eins möchte Sternekoch Frank Rosin ein Restaurant in Pfullendorf retten.

20:15 Uhr, Das Erste, Kommissar Dupin: Bretonische Spezialitäten, Krimi

In der Markthalle von Saint-Malo wird Kommissar Dupin (Pasquale Aleardi) Zeuge, wie Spitzengastronomin Blanche Trouin (Franziska Junge) von ihrer Schwester Lucille (Nadja Becker) niedergestochen wird. Lucille flieht Hals über Kopf, wird von Dupin aber gestellt und festgenommen. Seitdem schweigt sie beharrlich. Dupin, dem es immer darum geht, die Hintergründe einer Tat zu verstehen, steht vor einem Rätsel. Er erkennt, dass es sich nicht um einen kaltblütig geplanten Mord handelt, doch warum unternimmt Lucille keinen Versuch, sich zu verteidigen?

20:15 Uhr, VOX, Die Unfassbaren 2, Actionkomödie

Einige Zeit ist vergangen, seit die Magiergruppe "The Four Horsemen" nach ihrer letzten Vorstellung ihrem Publikum zu einem unerwarteten Geldsegen verholfen hat und untergetaucht ist. Jetzt kehren sie mit einem großen Knall und einem neuen Mitglied zurück. Die Illusionisten werden von einem Industriegiganten dazu aufgefordert, einen Spitzel-Chip aus einem Hochsicherheitsbunker zu entwenden.

20:15 Uhr, ZDF, Fritzie - Der Himmel muss warten: Eine Frage der Haltung, Dramaserie

Fritzie (Tanja Wedhorn) hadert mit ihrem veränderten Körper. Sie fühlt sich nicht mehr weiblich und meidet körperliche Nähe zu Stefan. Doch Melanie (Anna Herrmann) bringt Fritzie auf die Idee, Neues auszuprobieren. Versunken in ihre Sorgen stellt Fritzie die neue Schülerin Bibi (Amelie-Sierah Trieba) vor der ganzen Klasse bloß: Sie macht klar, dass Bibi finanzielle Unterstützung für die Klassenfahrt brauchen wird. Wasser auf die Mühlen von Luna (Marlene Burow), die Bibi des Diebstahls ihrer Sneaker verdächtigt.

20:15 Uhr, kabel eins, Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!, Gastrosoap

Trotz Corona eröffnet der gelernte Koch Kahraman Celik gemeinsam mit seinem Sohn Erdem im Juni 2020 sein erstes Restaurant mitten in der Pfullendorfer Innenstadt und erfüllt sich so seinen Lebenstraum. Neben türkischen Speisen gibt es über Schnitzel, Burger und Flammkuchen so ziemlich alles zur Auswahl. Während das Geschäft im Sommer noch gut anläuft, erwischt der zweite Lockdown das Vater-Sohn-Gespann hart. Kann Frank Rosin den Gastroneulingen helfen und den Betrieb retten?

20:15 Uhr, WDR, Tatort: Borowski und das verlorene Mädchen, Krimi

Die 17-jährige Schülerin Julia (Mala Emde) erscheint auf dem Kommissariat und bezichtigt ihren Bruder des Mordes an ihrer Mitschülerin Maria. Am nächsten Morgen wird tatsächlich Marias Leiche aus der Förde geborgen. Zwar findet das Ermittler-Duo Klaus Borowski (Axel Milberg) und Sarah Brandt (Sibel Kekilli) Hinweise, warum Julias Bruder die Tat begangen haben könnte, aber Julias Verrat können sich die Kommissare nicht erklären. Erst als sie entdecken, dass sie heimlich zum Islam konvertiert ist, scheint langsam Licht ins Dunkel zu kommen.