TV-Tipps am Donnerstag

Im "Kroatien-Krimi" (Das Erste) treffen die Ermittler auf eine mächtige Clanchefin. "Die Unfassbaren" (VOX) rufen mit ihren Zauberkünsten das FBI auf den Plan. In "Dead or Alive" (Tele 5) treffen sich die besten Kampfsportler der Welt zu einem illegalen Turnier.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Kroatien-Krimi: Die Patin von Privonice, Krimi

Stascha Novak (Jasmin Gerat) übernimmt einen Mordfall. Das Opfer, der übergriffige Restaurantleiter Ivan Kalinic (Andreas Schlager), hatte die rumänische Kellnerin Adina (Zoe Moore) nicht nur schlecht behandelt, sondern auch versucht, sie zu vergewaltigen. Am Morgen nach der Bluttat ist die Hauptverdächtige verschwunden. Bei ihren Ermittlungen findet Stascha heraus, dass alle Spuren des Falls in Privonice zusammenlaufen. Eine zentrale Rolle spielt die 70-jährige Unternehmerin Dunja Runje (Tatja Seibt), die mit allen bestens vernetzt ist.

20:15 Uhr, ZDF, Fritzie - Der Himmel muss warten, Dramaserie

Fritzie (Tanja Wedhorn) erwacht nach erfolgreicher OP. Ehemann Stefan (Florian Panzner) und Sohn Flo (Nick Julius Schuck) sind bei ihr. Jetzt muss sie sich dem Verlust ihrer Brust und der Ungewissheit über ihre Heilungsprognose stellen. Um Stefan und Flo nicht zu belasten, verschweigt Fritzie ihnen, dass ihre Genesung längst nicht garantiert ist. Außerdem braucht Flos schwangere Freundin Hanna (Rosmarie Röse) jetzt Fritzies Kraft und Hilfe: Sie hat einen Abgang und lässt weder Flo noch Fritize an sich heran.

20:15 Uhr, VOX, Die Unfassbaren - Now You See Me, Thriller

"The Four Horsemen", eine Gruppe Magier, bestehend aus den Illusionisten Daniel Atlas ( ), Merritt McKinney (Woody Harrelson), Jack Wilder (Dave Franco) und Henley Reeves (Isla Fisher) verblüffen ihre Zuschauer in Las Vegas mit einem spektakulären Trick, den die Welt noch nicht gesehen hat: Die Vier rauben während ihrer Show eine Bank aus. Mittels Telepathie wird ein Zuschauer in seine Bank nach Paris befördert und bedient einen magischen Luftkanal, der das Geld direkt auf die Zuschauer in Las Vegas niederregnen lässt. Diese Darbietung der "Unfassbaren" ruft unverzüglich das FBI und sogar Interpol auf den Plan.

20:15 Uhr, Tele 5, D.O.A. - Dead or Alive, Action

Die besten Kampfsportler der Welt kommen zum "Dead or Alive"-Wettkampf (D.O.A.) zusammen, dem wichtigsten, aber illegalen Kampf der Kämpfe. Auch Christie (Holly Valance), Tina (Jaime Pressly), Kasumi (Devon Aoki) und Helena (Sarah Carter) gehören zur Elite. Zehn Millionen Dollar locken als Gewinn.

20:15 Uhr, WDR, Tatort: Zorn Gottes, Krimi

Am Flughafen Hannover wird ein Toter gefunden. Kommissar Torsten Falke (Wotan Wilke Möhring) und Kommissarin Julia Grosz (Franziska Weisz) von der Bundespolizei wird schnell klar, dass der Mann einer Schleuserbande zum Opfer fiel, die auf dem Flughafen agiert. Offenbar war der Tote der Bande bei einer ihrer Aktionen gefährlich in die Quere gekommen. Zudem ist ein weiterer Passagier verschwunden. Es stellt sich heraus, dass es offenbar einem IS-Heimkehrer gelungen ist, durch eine Sicherheitslücke im Flughafen zu schlüpfen und unbemerkt in die Stadt zu gelangen.