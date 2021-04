TV-Tipps am Donnerstag

In "Blind ermittelt" (Das Erste) wird ein Banker mit Zyankali ermordet. In der Uckermark kämpft "Doktor Ballouz" (ZDF) für das Wohl seiner Patienten. Bei VOX trifft die Söldnertruppe "The Expendables" auf einen totgeglaubten Feind.

08. April 2021 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Blind ermittelt - Tod im Fiaker": Der blinde Ermittler Haller (Philipp Hochmair, r.) und sein Chauffeur Niko (Andreas Guenther) helfen der Wiener Kripo © ARD Degeto/Mona Film/Tivoli Film/Philipp Brozsek