TV-Tipps am Donnerstag

In "Pacific Rim - Uprising" (VOX) bedrohen die Kaiju-Monster erneut die Erde. Der "Bergdoktor" (ZDF) sorgt sich um eine junge Frau mit einer seltenen Krankheit. Bei Sat.1 treten Promis zum "großen Umweltexperiment" an.

20:15 Uhr, VOX, Pacific Rim - Uprising, Action

Die Kaiju kehren zurück - und sind stärker als je zuvor! Jake Pentecost (John Boyega) - der einst hoffnungsvolle Jaeger-Pilot - hat seine Ausbildung abgebrochen und droht in die Kriminalität abzurutschen. Doch als die Kaiju mit neuer Kraft überraschend angreifen, stellt er sich der Herausforderung, das ruhmreiche Erbe seines Vaters anzutreten. An Jakes Seite kämpfen sein Pilotenrivale Lambert (Scott Eastwood) und die junge Hackerin Amara (Cailee Spaeny).

20:15 Uhr, ZDF, Der Bergdoktor: Alles anders, Familienserie

Simon Gantner (Ben Münchow) und seine Freundin Kathi Bachmann (Fanny Krausz) sind im siebten Himmel. Sie sind frisch verliebt und blicken mit großer Vorfreude ihrer gemeinsamen Zukunft entgegen, in der auch Kinder nicht fehlen sollen. Doch als Kathi kurz nach der Verlobung zusammenbricht, hat Martin Gruber (Hans Sigl) keine guten Nachrichten für sie. Sie hat eine Eisenspeicherkrankheit, die dazu führt, dass Eisenablagerungen ihre Organe angreifen.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Toten von Marnow (4), Krimi

Frank Elling (Frank Elling) und Lona Mendt (Petra Schmidt-Schaller) müssen in die Höhle des Löwen vordringen. Alle Hinweise deuten in eine Richtung und auf mächtige Hintermänner. Als sie endlich eine wichtige Zeugin zur Aussage bewegen können, wird diese unter den Augen der Kommissare ermordet. Die Situation eskaliert. Was treibt den Mörder an, solch ein Risiko einzugehen und am helllichten Tag zu morden? Die Kommissare müssen zwischen den Fronten kämpfen und Stellung beziehen.

20:15 Uhr, Sat.1, Promis, 7 Tage ohne ... - Das Sat.1 Umweltexperiment, Reality

Sieben Tage ohne Auto, ohne Handy, mit so wenig Strom- und Wasserverbrauch wie möglich und ausschließlich saisonalen und regionalen Lebensmitteln. Eine echte Herausforderung für Joey Heindle, Willi Herren und Matthias Mangiapane, die sich bislang herzlich wenig mit Umweltschutz auseinandergesetzt haben. Sie alle sind wild entschlossen, mit ihren Familien zu gewinnen. Wer hält durch, übt sich am besten im Verzicht und erspielt sich die große Baumspende für den "Sat.1 Waldrekord"?

20:15 Uhr, ZDFneo, Letzte Spur Berlin: Kinderspiel

Missbrauchsverdacht in der Kita - ein Albtraum. Als dann auch noch der Erzieher Leon Ott (Anton Rubtsov) spurlos verschwindet, ist für die meisten sofort klar, dass es sich bei ihm um den Täter handeln muss. Die Erzieherin Nora (Klara Deutschmann) hatte bei einem der Mädchen entsprechende Anzeichen entdeckt. Es handelt sich ausgerechnet um Greta, die Tochter von Leons Freundin Olivia Korin (Adina Vetter). Die Ermittler finden heraus, dass Leon von seiner Kollegin Nora gemobbt wurde. Hat sie den Missbrauchsverdacht in die Welt gesetzt, um Leon loszuwerden?