TV-Tipps am Donnerstag

Die "Bestatterin" (Das Erste) hat es mit einer unbekannten Toten zu tun. Tom Cruise ist in "Mission: Impossible - Rogue Nation" (Sat.1) dem "Syndikat" auf der Spur. In "Overdrive" (VOX) lässt sich Scott Eastwood auf einen teuflischen Deal ein.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Bestatterin - Die unbekannte Tote, Krimi

Das Geschäft läuft nicht besonders gut bei Taubenbaum-Bestattungen in Hepperlingen. Deshalb arbeitet Lisa Taubenbaum (Anna Fischer) wieder häufiger als Physiotherapeutin und ihr Bruder Hannes (Frederik Bott) tischlert eher Ladentheken als Särge. Die Leiche einer jungen Frau an einer Bushaltestelle bringt zwar Arbeit, aber da niemand weiß, um wen es sich handelt, ist mit einer wenig einträglichen Bestattung auf Staatskosten zu rechnen. Deshalb hat Lisas Vater Alfons (Artus Maria Matthiessen) überhaupt nichts dagegen, dass Lisa versucht, die Identität der Unbekannten zu klären.

20:25 Uhr, ZDF, Der Bergdoktor: Bis nichts mehr bleibt, Familienserie

Luisa Sturm (Jeanne Goursaud) ist eine junge, ungebundene Frau, die das Leben in vollen Zügen genießt. Doch dann bahnt sich eine schwere Krankheit an, die ihr Leben völlig auf den Kopf stellt. Während Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) ihr als Arzt mit Rat und Tat zur Seite steht, kann er ihr einige Entscheidungen, die ihr zukünftiges Leben betreffen, nicht abnehmen. Außerdem hat er selbst mit einem herben Schicksalsschlag zu kämpfen.

20:15 Uhr, Sat.1, Mission: Impossible - Rogue Nation, Actionthriller

Als Agent Ethan Hunt (Tom Cruise) von einer Mission zurückkehrt, wird er am geheimen Londoner Stützpunkt der Impossible Mission Force (IMF) von Solomon Lane (Sean Harris), dem Chef der Untergrundorganisation "Syndikat", entführt. Als er sich aus dem unterirdischen Foltergefängnis befreien kann, taucht er unter. Unterdessen wird aber das IMF der CIA unterstellt. Auch das MI6 hat seine Finger bei der Mission im Spiel - und alle jagen den Boss der mysteriösen Organisation "Syndikat".

20:15 Uhr, ProSieben, Deutschland fragt zu Corona, Report

Vizekanzler Olaf Scholz und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder stellen sich den Fragen der ProSieben-Zuschauer rund um das Thema Covid-19. Was bewegt die Menschen nach knapp einem Jahr Pandemie? Was erwarten die Menschen in den nächsten Wochen von unseren Politikern? Welche Sorgen und Hoffnungen haben sie?

20:15 Uhr, VOX, Overdrive, Action

Die Brüder Andrew (Scott Eastwood) und Garrett Forster (Freddie Thorp) finanzieren ihr Leben, indem sie teure Luxuskarossen für reiche Auftraggeber stehlen. Ihr neuester Coup führt sie nach Marseille, wo sie einen 1937er Bugatti für den Mafiaboss Jacomo Morier (Simon Abkarian) klauen sollen. Als die beiden bei der Umsetzung erwischt werden, zwingt der Gangsterboss die Brüder zu einem teuflischen Deal: Andrew und Garrett sollen den 1962er Ferrari von Moriers Erzfeind Max Klemp (Clemens Schick) stehlen.