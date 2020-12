TV-Tipps am Donnerstag

In "Alle Nadeln an der Tanne" (ZDF) muss sich eine Frau um ihren psychisch angeschlagenen Bruder kümmern. Ermittler Koops wird in "Harter Brocken" (Der Erste) unterdessen mit dem Tod eines Einbrechers konfrontiert.

17. Dezember 2020 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Alle Nadeln an der Tanne": Sabine Belloff (Bettina Mittendorfer, l.) beobachtet neugierig, wie sich Maria Koslowski (Anna Loos) um ihren Bruder Moritz (Marcus Mittermeier) kümmert. © ZDF/Stephan Schaar

20:15 Uhr, ZDF, Alle Nadeln an der Tanne, Komödie Maria Koslowskis (Anna Loos) Leben gerät völlig durcheinander, als kurz vor Weihnachten überraschend ihr Bruder Moritz (Marcus Mittermeier) auftaucht, zu dem sie seit Jahren keinen Kontakt mehr hatte. Moritz ist als Fotograf durch die Welt gezogen, bis er bei einem Autounfall mit einem Kamel kollidierte. Er erlitt ein schweres Schädel-Hirn-Trauma, das eine unkontrollierte Persönlichkeitsstörung zur Folge hat. Er ist dringend auf Hilfe angewiesen. 20:15 Uhr, Das Erste, Harter Brocken: Die Fälscherin, Krimi Ein Einbrecher hängt in St. Andreasberg tot vom Dach eines Ferienhauses, das eine geheimnisvolle Kunstrestauratorin (Katharina Heyer) bewohnt. Dorfpolizist Frank Koops (Aljoscha Stadelmann) erhält diesmal bei seinen Ermittlungen unwillkommene Unterstützung: Die aus der Landeshauptstadt entsandte Ministerialbeamtin Kramer (Nadja Bobyleva) weicht ihm nicht von der Seite, um kritisch die Auslastung der abgelegenen Polizeistation zu prüfen. Mit seiner Mischung aus Gelassenheit und Bauernschläue kommt Koops dahinter, was der Einbrecher gesucht hat. 20:15 Uhr, Sat.1, Daddy's Home 2 - Mehr Väter, mehr Probleme!, Komödie Dusty ( ) und Brad (Will Ferrell) nehmen ihre Vaterrolle mittlerweile gemeinsam wahr und wollen auch die Weihnachtsfeiertage zusammen verbringen. Als deren beiden Väter, Kurt (Mel Gibson) und Don (John Lithgow), sich dazugesellen, könnte das Chaos kaum größer sein. Zumal Kurt nur allzu gern Zwietracht zwischen Brad und Dusty säen will. 20:15 Uhr, kabel eins, Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!, Gastrosoap Im Berliner Stadtteil Pankow betreibt Antonio Bertuzzi das "Grinders". Hier gibt es - zumindest nach Antonios Meinung - die besten Sandwiches weit und breit. Doch diese Ansicht scheint der Rest von Berlin nicht zu teilen. Die Sandwich Geschäfte laufen miserabel und der ehemalige Autoverkäufer hat nicht die leiseste Ahnung, warum kaum Gäste kommen und er kurz vor dem finanziellen Kollaps steht. 20:15 Uhr, VOX, Eine zauberhafte Nanny, Fantasykomödie Das Kindermädchen Nanny McPhee (Emma Thompson) soll dem Witwer Cedric Brown ( ) bei der Erziehung seiner sieben vorlauten Kinder helfen. Angeführt vom ältesten Sprössling Simon (Thomas Brodie-Sangster), hat die Rasselbande bereits 17 andere Kindermädchen an den Rand des Wahnsinns getrieben und zur Aufgabe gezwungen. Doch bei der mysteriösen Frau mit dem seltsamen Erscheinungsbild laufen die Dinge ein wenig anders, denn Nanny McPhee verfügt über magische Kräfte.