TV-Tipps am Donnerstag

Für die "Bergretter" (ZDF) endet ein Höhentraining dramatisch. Bei RTL deckt Mario Barth absurde Fälle von Steuergeldverschwendung auf. Die "Hollywood Cops" (Tele 5) untersuchen einen Vierfach-Mord.

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Auf der Jagd, Heimatserie

Markus (Sebastian Ströbel) begleitet Nina (Josephin Busch) und Tom (Johannes Ahn), Gäste aus seiner Pension, zu einem Training in großer Höhe. Die beiden wollen für ihre geplante Himalaya-Expedition üben, bei der sie Achttausender besteigen wollen. Nach erfolgreichem Aufstieg endet die Freude abrupt: Auf dem Rückweg wird Tom angeschossen. Der Täter ist Florian Neilinger (Joshua Hupfauer), der mit seiner Freundin Anna Braun (Raffaela Kraus) auf Wolfjagd war.

20:15 Uhr, RTL, Mario Barth deckt auf, Empörungscomedy

In Deutschland verschwinden Steuergelder in rasantem Tempo. Der Bürokratie-Irrsinn kennt offenbar keine Grenzen. Mario Barth und sein Team aus prominenten Helfern gehen den Fällen nach und zeigen, wie das Geld der Bürger vergeudet wird. Mit Unterstützung bekannter Gäste nimmt er absurde Projekte und teure Fehlentscheidungen unter die Lupe.

20:15 Uhr, Tele 5, Hollywood Cops, Krimikomödie

Ein Club in Hollywood wird zum Schauplatz eines grausamen Verbrechens: Vier Mitglieder der Rap-Gruppe "H2OKlick" werden ermordet. Detective Joe Gavilan (Harrison Ford) übernimmt den Fall gemeinsam mit seinem Partner K.C. Calden (Josh Hartnett). Das Duo ist so unterschiedlich wie nur möglich. Gavilan steht kurz vor der Pensionierung und finanziert sich nebenbei mit Immobiliengeschäften. Calden ist frisch von der Akademie, unterrichtet Yoga und hofft auf eine Karriere als Schauspieler.

20:15 Uhr, Sat.1, Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?, Quizshow

Moderator Jörg Pilawa stellt 100 Kandidaten im Studio auf die Probe. Verglichen wird ihr Wissen mit dem der Gesamtbevölkerung. Grundlage sind repräsentative Umfragen. Wer es bis zur letzten Frage schafft, deren Lösung nur ein Prozent der Deutschen kennt, kann bis zu 100.000 Euro gewinnen.

20:15 Uhr, VOX, Der Hobbit: Eine unerwartete Reise, Fantasy

Bilbo Beutlin (Martin Freeman) wird von Gandalf (Ian McKellen) auf ein Abenteuer geschickt. Zusammen mit 13 Zwergen und dem Krieger Thorin soll er das verlorene Königreich Erebor zurückerobern, das vom Drachen Smaug besetzt wird. Der Drache bewacht Reich und Schatz bis heute. Auf ihrer gefährlichen Reise trifft Bilbo auf das rätselhafte Wesen Gollum, ohne zu ahnen, welche Folgen diese Begegnung haben wird.