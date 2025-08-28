TV-Tipps am Donnerstag

In "Nord bei Nordwest" (Das Erste) wird Hauke Jacobs bei einer Schießerei verletzt. Bei den "Bergrettern" (ZDF) sorgt ein eigenbrötlerischer Kollege für Ärger. Auf RTL deckt Mario Barth absurde Geschichten rund um die Mobilitätskrise auf.

"Nord bei Nordwest: Die letzte Fähre": Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) ist verwirrt: Seit wann kennt sich Hannah Wagner (Jana Klinge) mit Tiermedizin aus?

20:15 Uhr, Das Erste, Nord bei Nordwest: Die letzte Fähre, Krimi

Bei einem Schusswechsel mit dem entflohenen Häftling und Mörder Wigald Tomke (Milton Welsh) wird Hauke (Hinnerk Schönemann) schwer verletzt. Als er später auf seinem Kutter wieder zu Bewusstsein kommt, scheint alles normal. Doch bald erkennt er, dass seine vertraute Welt aus den Fugen geraten ist und nur er das zu merken scheint. Einzig Wigald Tomke bleibt unverändert und tötet in Schwanitz einen Bewohner nach dem anderen. Wie ist das möglich?

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Altes Eisen, Heimatserie

Markus (Sebastian Ströbel) bekommt Unterstützung von Walther Senn (Helmfried von Lüttichau), einem kauzigen, erfahrenen Retter alter Prägung. Gemeinsam sollen sie das Klimaprojekt der Geologin Tabea Gollini (Anke Sevenich) und ihres Doktoranden Yasin Bardak (Roman Blumenschein) betreuen. Doch Markus ahnt nicht, dass Tabea und Walther eine Vorgeschichte verbindet - sie können sich nicht ausstehen. Als Tabea nach den Messungen ins Tal wandern will, schickt Markus Walther mit ihr. Beim Abstieg geraten die beiden prompt in Streit.

20:15 Uhr, RTL, Mario Barth deckt auf, Empörungscomedy

Stillstand in Deutschland: Flughäfen funktionieren kaum, Züge sind massiv verspätet und die Straßen verstopft wie eh und je. MBda hat die Entwicklung des Verkehrschaos über Jahre beobachtet. Eine Best-of-Ausgabe präsentiert nun die kuriosesten Beispiele rund ums Thema Mobilität.

20:15 Uhr, VOX, Inferno, Mysterythriller

Der Harvard-Professor Robert Langdon (Tom Hanks) muss geheime Spuren in Dantes "Göttlicher Komödie" entschlüsseln, um eine weltweite Katastrophe zu verhindern. Nach einem Klinikaufenthalt in Italien leidet er jedoch unter Gedächtnislücken und beängstigenden Visionen. Zusammen mit der Ärztin Sienna Brooks (Felicity Jones) versucht er, seine Erinnerungen zurückzuerlangen und das Rätsel rechtzeitig zu lösen.

20:15 Uhr, Tele 5, Chaos, Actionthriller

Ein Bankraub eskaliert zur Geiselnahme. Der Anführer der Bande fordert im Gespräch mit der Polizei ausgerechnet Quentin Conners (Jason Statham) als Verhandler. Der wurde einst suspendiert, weil er den Tod einer Geisel zu verantworten hatte. Der Gangsterboss Lorenz (Wesley Snipes) hat mit ihm noch eine offene Rechnung.