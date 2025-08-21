TV-Tipps am Donnerstag

In "Nord bei Nordwest" (Das Erste) kommen die Ermittler hinter das Doppelleben eines verschwundenen Mannes. "Die Bergretter" (ZDF) werden Zeuge eines Autounfalls. Bei "Hast du Töne?" (Sat.1) müssen Promis bekannte Songs erkennen.

20:15 Uhr, Das Erste, Nord bei Nordwest: Der doppelte Lothar, Krimi

Der umtriebige Handelsvertreter Lothar Müller (Tim Ehlert), von Freunden "Lottchen" genannt, kehrt eines Abends nicht nach Hause zurück. Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) und Hannah Wagner (Jana Klinge) beginnen sofort nach Eingang der Vermisstenmeldung mit der Suche. Kurz darauf wird seine Leiche in Travemünde entdeckt - Mord. Für seine Frau Susanne (Johanna Christine Gehlen) und Tochter Anna (Johanna Götting) kommt der nächste Schock: Lothar führte ein Doppelleben. Neben seiner Familie in Schwanitz hatte er in Travemünde mit Lisa (Marie Hacke) und ihrem Sohn Finn (Karl von Klot) ein zweites Zuhause.

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Um jeden Preis, Heimatserie

Als zwei Salzburger Geschäftsleute ihr festgefahrenes Auto befreien wollen, rutscht der Wagen einen steilen Hang hinunter. Markus (Sebastian Ströbel) kann den Fahrer im letzten Moment retten. Da beide nur schlecht ausgerüstet waren, ist für die Bergretter klar: Bergsteigen war nicht ihr eigentliches Ziel.

20:15 Uhr, Sat.1, Hast du Töne?, Rateshow

Drei Promi-Teams treten in musikalischen Rätselrunden gegeneinander an: Wer erkennt Songs schon nach wenigen Tönen? Ob schnelles Erkennen oder knifflige Aufgaben mit einzelnen Instrumenten - gutes Gehör ist entscheidend. Für Zuschauer im Siegerteam gibt es am Ende bis zu 30.000 Euro zu gewinnen.

20:15 Uhr, VOX, Illuminati, Verschwörungsthriller

Professor Robert Langdon (Tom Hanks) wird erneut in einen gefährlichen Fall verwickelt. Er soll im Vatikan die Entführung von vier hochrangigen Kardinälen aufklären. Der Täter droht, die Männer am nächsten Abend stündlich zu töten. Alles deutet auf die Illuminaten hin, die offenbar die Papstwahl stören wollen. Gemeinsam mit Wissenschaftlerin Vittoria Vetra (Ayelet Zurer) beginnt Langdon eine atemlose Jagd durch Rom.

20:15 Uhr, ONE, Alles in Butter, Komödie

Für Laura (Jennifer Garner) zählt nur eins: den Titel in der außergewöhnlichen Disziplin des Butterbildhauens zu holen. Doch das wird kompliziert, denn ihr Ehemann ist amtierender Champion, eine rachsüchtige Stripperin will ihre Chancen zunichtemachen und ihre größte Rivalin ist ein hochbegabtes, liebenswertes Waisenkind im Alter von zehn Jahren.