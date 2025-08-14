TV-Tipps am Donnerstag

In "Für immer Freibad" (ZDF) findet der Abiturient Simon die große Liebe. Der Tod eines Flüchtlingsmädchens beschäftigt die Ermittler im "Usedom-Krimi" (Das Erste). In "Fast & Furious 6" (RTL,) muss Vin Diesels Crew einen wahnsinnigen Verbrecher stoppen.

"Für immer Freibad": Simon (Tyrell Otoo, r.) folgt brav den Zukunftsplänen seines Vaters, bis er sich im Freibad in Rettungsschwimmerin Mira (Anouk Elias, l.) verliebt.

20:15 Uhr, ZDF, Für immer Freibad, Komödie

Im Sommer 1999 steht Simon (Tyrell Otoo) eigentlich ein Jurastudium bevor - zumindest nach dem Willen seines Vaters Rainer (Benno Fürmann). Doch statt in der Uni sitzt Simon lieber im Freibad, denn dort arbeitet Mira (Anouk Elias) als Rettungsschwimmerin und er ist Hals über Kopf verliebt. Heimlich wirft er seinen Studienplan über Bord. Zwischen Pommes, Chlorgeruch und Sonnenmilch wächst seine Verbindung zu Mira. Dann fliegt auf, dass er ihr nicht die Wahrheit gesagt hat.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Usedom-Krimi: Schlepper, Krimi

Kommissar Rainer Witt (Till Firit) erfährt, dass seine Tante Karin Lossow (Katrin Sass) auf der polnischen Seite von Usedom verunglückt ist. Er kann gerade noch die Rettung zu ihr lotsen. Ihre Aussagen bringen die Ermittlungen im Fall der toten Geflüchteten Amira Bashmani endlich voran. Aber dann wird Schleuser Grzegorz Kuchar (Andrzej Konopka), der Mann, der für Amiras Tod verantwortlich sein soll, ermordet. Und nicht nur er stirbt: Auch seine beiden mutmaßlichen Mörder, Sascha Leskow (Adam Kupaj) und Shakir Adullayev (Kazim Demirbas), sind tot. Für die Polizei wird der Fall immer rätselhafter.

20:15 Uhr, RTL, Fast & Furious 6, Actionthriller

Dominic Toretto (Vin Diesel) und Brian O'Connor (Paul Walker) haben sich mit ihren Familien auf den Kanaren ein ruhiges Leben aufgebaut. Geldsorgen kennen sie keine, doch ein Leben in der Heimat scheint unerreichbar. Dann meldet sich FBI-Agent Hobbs (Dwayne Johnson) mit einem Deal: Wenn sie den Verbrecher Shaw (Luke Evans) zur Strecke bringen, werden sie begnadigt. Die Jagd beginnt, aber Shaw hat unerwartete Unterstützung: Doms totgeglaubte Freundin Letty (Michelle Rodriguez) ist mit von der Partie.

20:15 Uhr, Sat.1, Hast du Töne?, Rateshow

Musik, Spaß und Spannung: Drei prominente Teams treten gegeneinander an. Wer erkennt Songs schon nach wenigen Klängen? Im Schnellraten oder bei kniffligen Einzelinstrumenten ist das Gehör gefragt. Am Ende winken dem Zuschauer im Team der Gewinner bis zu 30.000 Euro.

20:15 Uhr, ONE, Rehragout-Rendezvous, Krimi-Komödie

Bei den Eberhofers fliegen die Fetzen: Oma (Enzi Fuchs) hat genug und streikt, sie will nicht mehr kochen. Jetzt müssen Franz (Sebastian Bezzel), Papa (Eisi Gulp), Leopold (Gerhard Wittmann) und Susi (Lisa Maria Potthoff) den Alltag alleine wuppen. Als wäre das nicht genug, übernimmt Susi auch noch den Job der stellvertretenden Bürgermeisterin und schickt Franz in die Teilzeit.