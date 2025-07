TV-Tipps am Donnerstag

Eine Gruppe Helikoptereltern soll in "Andere Eltern - Die 1. Klasse" (ZDF) zu Lehrern an der Schule ihrer Kinder werden. In "Bretonische Nächte" (Das Erste) wird Kommissar Dupins Kollege brutal zusammengeschlagen. Auf VOX sind die "Glam Girls" hinter dem Vermögen eines Tech-Milliardärs her.

(cg/spot) | 24. Juli 2025 - 06:00 Uhr

"Andere Eltern - Die 1. Klasse": Die Helikoptereltern müssen sich ungeahnten Herausforderungen stellen. © ZDF/Frank Dicks

