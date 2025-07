TV-Tipps am Donnerstag

Der tödliche Absturz eines Kletterers beschäftigt die Ermittler im "Erzgebirgskrimi" (ZDF). Bei "Beauty & the Nerd" (ProSieben) steht das Umstyling an. Außerdem werden ein Ex-Häftling und ein Rollstuhlfahrer "Ziemlich beste Freunde" (ONE).

20:15 Uhr, ZDF, Erzgebirgskrimi: Tödliche Abrechnung, Krimi

Während einer geführten Wanderung beobachtet Altförster Georg Bergelt (Andreas Schmidt-Schaller), wie ein Mann von einer Felswand stürzt. Die Polizei stellt schnell fest: Zum Zeitpunkt des Falls war das Opfer schon tot. Es handelt sich um Dr. Lenhard Hellmann (Robin Sondermann), Mitgründer eines erfolgreichen Textil-Start-ups in Chemnitz. Seine Kollegen Julia Jacobi (Julia Hartmann) und Phillip Mertens (Tobias Schormann) sind erschüttert. Die Ermittler Robert Winkler und Karina Szabo nehmen die Spur auf.

20:15 Uhr, ProSieben, Beauty & the Nerd, Dating-Show

Das große Makeover steht an - und Designer Kilian Kerner ist mitsamt seinem Glam-Team angereist, um den Nerds einen neuen Look zu verpassen. Doch bevor der Umstyling-Marathon losgeht, müssen die Nerds und ihre Partnerinnen in kniffligen Aufgaben zeigen, was in ihnen steckt. Wer darf sich über ein Umstyling freuen, und für wen ist die Reise vorbei?

20:15 Uhr, ONE, Ziemlich beste Freunde, Komödie

Driss (Omar Sy) braucht eigentlich nur eine Unterschrift fürs Arbeitsamt, als er sich im Anwesen von Philippe (François Cluzet) wiederfindet, einem querschnittsgelähmten Millionär. Statt Mitleid zeigt Driss freche Ehrlichkeit - das beeindruckt Philippe so sehr, dass er ihm eine Probezeit als Pfleger anbietet. Eine ungewöhnliche Freundschaft beginnt, die beide Leben verändern wird.

20:15 Uhr, Sat.1, Hast du Töne?, Rateshow

Musik, Spaß und Spannung: Drei prominente Teams hören ganz genau hin - wer erkennt bekannte Songs schon an den ersten Takten? Wer punktet im rasanten Musik-Quiz und wer sogar nur mit einem einzigen Instrument? Die Sieger dürfen sich freuen - denn jemand aus ihrem Fanblock kann bis zu 30.000 Euro mit nach Hause nehmen.

20:15 Uhr, VOX, Sister Act 2 - In göttlicher Mission, Komödie

Die Sängerin Deloris Van Cartier (Whoopi Goldberg) schlüpft auf Wunsch ihrer Klosterfreundinnen noch einmal in die Rolle der Schwester Mary Clarence. In ihrer alten Verkleidung soll sie eine Gruppe lebhafter Jugendlicher bändigen und eine vom Bankrott bedrohte Schule retten. Leicht fällt ihr das nicht - aber wie immer hat sie ihre ganz eigenen Wege, das Chaos in den Griff zu bekommen.