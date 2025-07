TV-Tipps am Donnerstag

In "Blind ermittelt" (Das Erste) wird Ex-Inspektor Haller von seiner Vergangenheit eingeholt. Jack Sparrow sucht in "Fluch der Karibik" (RTL) einen sagenumwobenen Schatz. In der Dating-Show "Beauty & The Nerd" (ProSieben) kämpfen acht Beautys und acht Nerds um 50.000 Euro.

(cg/spot) | 10. Juli 2025 - 06:00 Uhr

"Blind ermittelt - Lebendig begraben": Ex-Ermittler Alexander Haller (Philipp Hochmair) und sein Freund und Chauffeur Niko (Andreas Guenther). © ARD Degeto/Mona Film/Tivoli Film/Philipp Brozsek

20:15 Uhr, Das Erste, Blind ermittelt - Lebendig begraben, Krimi Ein einziger Tag hat Alexander Hallers (Philipp Hochmair) Leben für immer aus der Bahn geworfen: Am 17. Oktober 2017 verlor der ehemalige Kommissar bei einem Bombenanschlag seine Verlobte und sein Augenlicht. Als nun ein Mord geschieht und am Tatort ein Zettel mit genau diesem Datum auftaucht, bittet ihn Kommissarin Laura Janda (Jaschka Lämmert) um Hilfe. Doch die Zusammenarbeit gestaltet sich schwierig - Haller ist überzeugt, dass mehr dahintersteckt, und will eine alte Verschwörung aufdecken. 20:15 Uhr, RTL, Fluch der Karibik, Piratenabenteuer Das sorglose Piratenleben von Captain Jack Sparrow (Johnny Depp) wird jäh gestört, als der finstere Captain Barbossa (Geoffrey Rush) ihm die "Black Pearl" entreißt. Mit dem Schiff überfällt Barbossa Port Royal und entführt Elizabeth Swann (Keira Knightley), die Tochter des Gouverneurs. Damit beginnt ein abenteuerlicher Kampf zur Rettung von Schiff und Lady. 20:15 Uhr, ProSieben, Beauty & the Nerd, Dating-Show Acht Nerds und acht Beautys treffen sich auf der Trauminsel Koh Samui - und könnten unterschiedlicher kaum sein. In ausgefallenen Challenges tauchen sie in die Welt des jeweils anderen ein und kämpfen im Team um 50.000 Euro. Wer findet die perfekte Balance aus Teamwork, Mut und Cleverness? Nur wer sich auf seinen Partner einlässt und gemeinsam über sich hinauswächst, kann am Ende ganz oben stehen. 20:15 Uhr, Tele 5, Auftrag Rache, Thriller Polizeiermittler Thomas Craven (Mel Gibson) verliert seine Tochter Emma (Bojana Novakovic) durch ein brutales Attentat. Zunächst glaubt man, er sei das eigentliche Ziel gewesen. Doch Craven beginnt selbst zu ermitteln - und stößt auf ein Leben voller Geheimnisse, das seine Tochter ihm verheimlicht hat. Seine Spur führt ihn in ein gefährliches Netz aus Macht, Lügen und Gewalt. 20:15 Uhr, ONE, Nichts zu verlieren, Tragikomödie Zwei Kriminelle (Georg Friedrich, Christopher Schärf) geraten nach einem Streit mit Komplizen in Panik und kapern einen alten Reisebus. Doch ihre Geiseln benehmen sich anders, als erwartet: Sie scheinen nichts zu verlieren zu haben. Die Entführer erkennen, dass sie es mit Menschen zu tun haben, die eine Trauerreise machen - und diese Begegnung verändert nicht nur den Blick auf ihre Opfer, sondern auch ihr eigenes Leben. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de