TV-Tipps am Donnerstag

In "Blind ermittelt" (Das Erste) wird ein Banker mit Zyankali ermordet. In der Dating-Show "Beauty & The Nerd" (ProSieben) treffen acht Beautys auf acht Nerds. Auf RTL deckt Mario Barth absurde Fälle von Steuergeldverschwendung auf.

(cg/spot) | 03. Juli 2025 - 06:00 Uhr

"Blind ermittelt - Tod im Fiaker": Der blinde Ermittler Haller (Philipp Hochmair, r.) und sein Chauffeur Niko (Andreas Guenther) helfen der Wiener Kripo. © ARD Degeto/Mona Film/Tivoli Film/Philipp Brozsek

20:15 Uhr, Das Erste, Blind ermittelt - Tod im Fiaker, Krimi Eine Mischung aus Kokain und Zyankali wird einem Bankier zum Verhängnis: Alexander Haller (Philipp Hochmair) ist Zeuge, wie Schachner (Alexander Lutz) nach dem Konsum zusammenbricht. Obwohl der blinde Ermittler die Szene nicht sehen kann, erkennt er den verräterischen Bittermandelgeruch. Doch seine Warnung kommt zu spät - seine Schwester Sophie (Patricia Aulitzky) wird bei der Wiederbelebung selbst vergiftet. 20:15 Uhr, ProSieben, Beauty & The Nerd, Datingshow Acht kluge Nerds treffen auf acht attraktive Beautys - und das auf der tropischen Insel Koh Samui. Jetzt heißt es: raus aus der Komfortzone und rein ins Abenteuer. Die ungewöhnlichen Duos müssen sich schrillen Aufgaben stellen und dabei voneinander lernen. Wer als Team überzeugt, Humor zeigt und clever agiert, hat die Chance auf 50.000 Euro Preisgeld. 20:15 Uhr, RTL, Mario Barth deckt auf, Empörungscomedy Ob absurde Bauprojekte oder kostspielige Behördenentscheidungen - Mario Barth geht wieder verschwenderischem Umgang mit Steuergeldern auf den Grund. Mit prominenter Verstärkung präsentiert er in der neuen Staffel von "Mario Barth deckt auf!" erneut kuriose Beispiele aus dem Behördenalltag und sorgt für reichlich Diskussionsstoff. 20:15 Uhr, VOX, Jurassic Park III, Saurieraction Paläontologe Dr. Grant (Sam Neill) hat die gefährliche Welt der Dinosaurier eigentlich hinter sich gelassen - bis Abenteurer Kirby (William H. Macy) ihn auf die Insel Sorna lockt. Dort wollen die Kirbys ihren vermissten Sohn finden. Statt einer Rettung erwartet sie ein Kampf ums Überleben: Der riesige Spinosaurus macht sogar dem T-Rex Konkurrenz. 21:35 Uhr, ZDFneo, The Score, Thriller Nick Wells (Robert De Niro), ein erfahrener Dieb, will nach einem beinahe schiefgelaufenen Coup und dem Ultimatum seiner Freundin Diane (Angela Bassett) endlich aussteigen. Doch Auftraggeber Max (Marlon Brando) überredet ihn zu einem letzten Job: Einbruch in das Zollamt von Montreal. Ziel ist ein königliches Zepter - gesichert wie ein Staatsgeheimnis. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de