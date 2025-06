TV-Tipps am Donnerstag

Während in "Der Bozen-Krimi" (Das Erste) ein Förster-Mord die Ermittler zu einer mysteriösen Freimaurerloge führt, kämpft Jennifer Lawrence in "Hard Feelings" (ZDF) als verschuldete Uber-Fahrerin um ein neues Auto - mit ungewöhnlichen Methoden.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Bozen-Krimi: Geheime Bruderschaft, Krimi

Die Ermittler Sonja Schwarz (Chiara Schoras) und Jonas Kerschbaumer (Gabriel Raab) müssen einen Mordfall aufklären: Der verwitwete Förster Ansgar Politani (Michele Oliveri) wurde getötet. Bei den Nachforschungen arbeiten sie mit Mariella Colombo (Gabriela Garcia Vargas) aus Treviso zusammen, wobei die Spur zu einem Unternehmen für Windenergie führt. Jonas kann sich jedoch nicht vollständig auf den Fall konzentrieren, da er sich in einer tiefen persönlichen Krise befindet. Sein Freund Claudio (Paul Triller) hat ihn zu einem Treffen der Freimaurerloge "Treue Brüder" mitgenommen, wo Jonas bald als Mitglied aufgenommen werden soll. Doch dann stirbt Claudio bei einem Helikopterunglück. Handelt es sich wirklich um einen Zufall?

20:15 Uhr, ZDF, No Hard Feelings, Komödie

Der Uber-Fahrerin Maddie (Jennifer Lawrence) wurde ihr Wagen weggenommen. Da kommt ihr die Anzeige eines verzweifelten Elternpaares (Laura Benanti, Matthew Broderick) wie gerufen: Die beiden suchen eine junge Frau, die ihren 19-jährigen Sohn Percy (Andrew Barth Feldman) vor seinem Studienstart verführen soll. Als Lohn gibt es ein Auto. Allerdings gibt es zwei Hindernisse: Maddie ist bereits 32 Jahre alt und Percy zeigt keinerlei Interesse an Romantik und körperlicher Intimität.

20:15 Uhr, ProSieben, Beauty & The Nerd, Realityshow

Heute Abend beginnt wieder das Flirten, Streiten und Spielen - denn "Beauty & The Nerd" startet in die sechste Runde! Acht ungleiche Duos kämpfen auf der paradiesischen Insel Koh Samui in Thailand gegeneinander - in Wettkämpfen um Aufgaben, Zusammenarbeit und ein beachtliches Preisgeld von 50.000 Euro. Das Konzept bleibt unverändert: Eine glamouröse Beauty trifft auf einen unsicheren Nerd - mit dem Ziel, voneinander zu profitieren und sich weiterzuentwickeln.

20:15 Uhr, VOX, Vergessene Welt: Jurassic Park, Saurierthriller

Selbst eine ganze Schar von Raptoren hätte Ian Malcolm (Jeff Goldblum) nicht dazu verleitet, erneut in das Dinosaurier-Refugium zurückzukehren. Doch der schlaue Hammond (Richard Attenborough) hat Ians Lebensgefährtin Sarah (Julianne Moore) exakt an diesen Ort beordert. Voller Unruhe folgt Ian ihr und erscheint im letzten Moment. Großwildjäger Roland (Pete Postlethwaite) beabsichtigt, einen T-Rex einzufangen und in einen Freizeitpark nach San Diego zu verfrachten. Die Unverschämtheit der hochmütigen Jäger verärgert die Familien "Velociraptor" und "Tyrannosaurus Rex" gehörig...

20:15 Uhr, kabel eins, Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur, Reportage

Ferien sind die herrlichste Zeit des Jahres und man möchte sie auskosten, ohne ständig jeden Euro umdrehen zu müssen. Doch irgendwann ist Schluss mit lustig, besonders wenn man den Eindruck bekommt, betrogen zu werden. Genau das versuchen zahlreiche Einheimische mit gutgläubigen Reisenden. Peter Giesel führt den Test durch und verhält sich an den populärsten Reisezielen der Deutschen bewusst unerfahren, um herauszufinden, ob man ihn betrügen will. Dadurch sollen künftige Urlauber gewarnt werden.