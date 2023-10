TV-Tipps am Dienstag

In "Der Kommissar und der See" (ZDF) wird eine Transfrau ermordet. Zwei Familien wollen in "Ballon" (Das Erste) aus der DDR fliehen. In "Knight and Day" (RTL) müssen Tom Cruise und Cameron Diaz vor feindlichen Agenten fliehen.

03. Oktober 2023 - 06:01 Uhr | (cg/spot)

"Der Kommissar und der See: Narrenfreiheit": Kaja Johansen (Ilonka Petruschka) und Robert Anders (Walter Sittler) begegnen sich im Restaurant. © ZDF/manju.de