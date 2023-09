TV-Tipps am Dienstag

Auf RTL öffnet das "Sommerhaus der Stars" wieder seine Türen. Die Anwältin Heiland (Das Erste) vertritt einen Jugendlichen, der der Vergewaltigung beschuldigt wird. Das ZDF zeigt die Doku "Putin gegen Selenskyj - Wann gibt es endlich Frieden?".

20:15 Uhr, RTL, Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare, Realityshow

Acht Paare ziehen ins Häuschen Elend: Claudia und Max machen direkt einen Bettencheck. Aleks' und Vanessas Einzug stößt bei Walentina und Can auf nicht allzu große Freude. Bei dem Spiel "Auf Abwegen" müssen die Stars ihren Zusammenhalt unter Beweis stellen, was nicht allen gelingt. Am zweiten Abend zeigt das Stimmungsbarometer, welches Paar bei der kommenden Nominierung am stärksten gefährdet ist. Das sorgt im Haus für ordentlich Unruhe.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Heiland - Wir sind Anwalt: Die Lüge, Anwaltsserie

Der 16-jährige Milo (Manuel Santos Gelke) wird beschuldigt, die junge Abigail (Mascha Schrader) eine Treppe heruntergestoßen und sie kurz darauf vergewaltigt zu haben. Das Mandat wird Romy (Christina Athenstädt) über seinen älteren Bruder Chao (Madieu Ulbrich) angetragen, der fest an die Unschuld von Milo glaubt. Romy findet keinen Zugang zu Milo, der nicht über den Abend der angeblichen Tat sprechen möchte. Sie ermittelt die Hintergründe. Der Vorfall soll sich während einer Party von Jugendlichen zugetragen haben, die alle Mitglieder der "First Savior Church" sind, einer christlichen Gemeinde mit strengen Regeln - kein Sex vor der Ehe, Homosexualität wird als Sünde angesehen.

20:15 Uhr, ZDF, Putin gegen Selenskyj - Wann gibt es endlich Frieden?, Doku

Schon mit Selenskyjs Amtsantritt begann die Konfrontation. Der russische Angriffskrieg machte ihn und Putin zu erbitterten Gegnern. Was heißt das für die Aussicht auf Frieden? Es ist ein Konflikt, der auch als "Duell" zweier Kontrahenten gilt, "David gegen Goliath". Die Forderungen beider Seiten - zur Beendigung des Krieges - liegen unvereinbar auseinander. Ist eine realistische Friedensperspektive überhaupt absehbar?

20:15 Uhr, Pro Sieben, Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show, Spielshow

Carolin Kebekus und ihr Bruder David treten gegen ein prominentes Geschwisterpaar an. Sie müssen als Team funktionieren und beweisen, dass sie das bessere Geschwisterpaar sind. In jeweils mehreren Runden spielen die Geschwister gegeneinander. Dabei geht es "um etwas, das man im deutschen Fernsehen öfter vermisst", verrät Moderatorin Jeannine Michaelsen: "Es geht um die Ehre".

20:15 Uhr, ZDFneo, München Mord: Die Unterirdischen, Krimi

Auf einem Münchner Friedhof werden in einer Mülltonne eine Leiche und ein zerschnittener Personalausweis des Opfers gefunden. Es stellt sich heraus, dass der Fundort nicht der Tatort ist. Schaller (Alexander Held) vermutet einen Tat-Hintergrund im Untergrund. Wie recht er behalten soll, wird klar, als die Nichte des Verstorbenen, Tine (Liliane Zillner), einen geheimen Untergrund-Klub erwähnt. Dieser wird zum Fokus der Ermittlungen.