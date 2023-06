TV-Tipps am Dienstag

Tierärztin Dr. Mertens (Das Erste) hat eine kritische Aussprache mit ihrer Chefin. "Duell der Brüder" (RTL) erzählt die Geschichte der Sportartikelhersteller Adidas und Puma. In der Show "Wer ist das Phantom?" (ProSieben) wird ein verhüllter Promi enttarnt.

20:15 Uhr, Das Erste, Tierärztin Dr. Mertens: Loslassen, Familienserie

Im Zoo spricht Susanne (Elisabeth Lanz) Elif Sahin (Neshe Demir) auf ihre Medikamentenabhängigkeit an. Doch Elif wiegelt ab und spielt das Problem herunter: Andere trinken ab und zu ein Glas Wein, sie wirft ab und zu eine Pille ein. Na und? Doch so einfach lässt sich das Thema nicht abtun, meint Susanne.

20:15 Uhr, RTL, Duell der Brüder - Die Geschichte von Adidas und Puma, Geschichtsdrama

Das Familienepos erzählt die Geschichte von Adi (Ken Duken) und Rudi Dassler (Torben Liebrecht), die als Pioniere ihrer Zeit gemeinsam einer unternehmerischen Vision folgen und aus dem kleinen bayerischen Herzogenaurach zu Deutschlands ambitioniertesten Sportschuhfabrikanten aufsteigen. Doch der detailversessene Tüftler Adi und der energetische Verkäufer Rudi entwickeln zunehmend konträre Ansichten. Die ehemals harmonische Familie gerät immer tiefer in einen tragischen Konflikt, der schließlich eskaliert und zur Gründung von zwei getrennten Unternehmen führt.

20:15 Uhr, ZDF, Ein Tag in der DDR: Der Trabi-Krimi, Dokureihe

Der Film konstruiert anhand der Prozessakten und Aussagen von Kollegen minutiös den Ablauf des 25. und letzten Diebstahls eines Trabanten aus dem Werk des VEB Sachsenrings in Zwickau am 31. März 1988. In den Verhörprotokollen hat der Dieb Thomas B. seine Handlungen und Motive den Ermittlern detailliert geschildert: Er habe "ohne Mühe zu Geld kommen" wollen, um seinen Eltern zu zeigen, dass er zu wirtschaften verstehe. Außerdem sei die Gefahr, erwischt zu werden, gering gewesen.

20:15 Uhr, ProSieben, Wer ist das Phantom?, Spielshow

Drei Promis spielen um Hinweise auf ein prominentes Phantom. Doch das will natürlich nicht enthüllt werden. Können die Detektive ein Spiel gewinnen oder ein Rätsel lösen, erhalten sie einen Tipp, der zur Identität des bekannten Unbekannten führt. Verlieren sie die Runde, kann das Phantom seine Spur weiter verwischen. Bis zu sieben Hinweise können die Spürfüchse erspielen, um das Phantom zu identifizieren. Ob sie richtig liegen, zeigt am Ende der Show die Enthüllung.

20:15 Uhr, kabel eins, Spy - Susan Cooper Undercover, Actionkomödie

Susan Cooper (Melissa McCarthy) arbeitet für die CIA - hinter dem Schreibtisch. Doch als ihr Partner und Top-Agent Bradley Fine (Jude Law) ausfällt, muss sie sich als Undercover-Agentin beweisen und ihre Komfortzone verlassen. Für die Sicherheit der Nation macht sie sich, getarnt als alleinerziehende Mutter aus Iowa, auf die Suche nach einer versteckten Bombe. Dabei tritt sie in jedes nur erdenkliche Fettnäpfchen.