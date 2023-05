TV-Tipps am Dienstag

Die Tierärztin Dr. Mertens (Das Erste) weigert sich, als sie ihre Chefin ausspionieren soll. Das ZDF schaut hinter die Kulissen des Kreuzfahrt-Giganten AIDA. In "Super 8" (kabel eins) kommt dem jungen Joe Unglaubliches vor die Linse.

20:15 Uhr, Das Erste, Tierärztin Dr. Mertens: Bittere Konsequenzen, Familienserie

Jasper (Dominik Weber) unterstellt der Cheftierärztin Medikamentenmissbrauch. Deshalb versucht er, Susanne (Elisabeth Lanz) auf sie anzusetzen. Doch Susanne will sich nicht zu Jaspers Spitzel machen lassen. Trotzdem lässt sich nicht verhindern, dass sie nun etwas genauer hinsieht. Dennoch entwickelt sich die Zusammenarbeit zwischen ihr und Elif (Neshe Demir) zunehmend positiv. Gemeinsam verhindern die Ärztinnen eine epidemische Notlage.

20:15 Uhr, ZDF, AIDA: Die Insider - Die Tricks des Kreuzfahrt-Giganten, Doku

Aufwendig maskiert packen Insider von "AIDA" aus: Auf den Kreuzfahrtriesen werden Reisende systematisch zur Kasse gebeten. Damit die Reederei aus Rostock Millionengewinne erwirtschaftet. Schon bei der Buchung wird der teure Tarif dem Kunden als Schnäppchen verkauft. Während der Reise geht der Konzern den Passagieren gezielt an die Kasse. Egal, ob an der Bar, auf Ausflügen oder auf dem Sonnendeck: "AIDA" ist auf maximalen Umsatz getrimmt.

20:15 Uhr, kabel eins, Super 8, Mysteryabenteuer

Als Joe (Joel Courtney), Alice (Elle Fanning) und ihre Freunde im Jahr 1979 eine Nachtszene für ihren Amateur-Zombiefilm drehen, werden sie Zeugen eines dramatischen Ereignisses: Vor ihren Augen kollidiert ein Güterzug mit einem Pick-up und geht in Flammen auf. Nach dem Vorfall häufen sich merkwürdige Ereignisse in der Kleinstadt Lillian, und die Teenager finden etwas Unglaubliches heraus: Der Zug gehörte nicht nur der US-Air-Force, er beherbergte auch ein Wesen, das nicht von dieser Welt ist.

20:15 Uhr, RTL, Pocher und Papa auf Reisen: Spanien und Portugal, Comedy

Olli und Gerd starten in der portugiesischen Hauptstadt. Auf dem Weg durch Lissabon flirtet Papa mit Jungesellinnen, tanzt mit Kindern und gibt was zu trinken aus. In Spanien lernen die beiden Flamenco tanzen. Sie machen Halt in Granada und besichtigen die weltberühmte Alhambra. Dann geht es zum Camenito, wo sich zeigen wird, ob die beiden schwindelfrei sind! Weiter geht es nach Benidorm, eine der Touristenhochburgen an der Costa Blanca.

20:15 Uhr, 3Sat, Ein verhängnisvoller Plan, Thriller

Als Kriminalhauptkommissar Jan Brenner (Benjamin Sadler) am Morgen erwacht, findet er seine Geliebte tot im Wohnzimmer, erdrosselt mit seiner Krawatte. Sie hatten Streit, an mehr kann er sich nicht erinnern. Seine Frau Kathrin (Jördis Triebel), eine ehrgeizige Politikerin, ist mit den beiden Kindern über das Wochenende verreist. Brenner weiß, was er zu tun hat, um sich, seine Familie und seine Karriere bei der Berliner Kripo zu retten. Er entsorgt die Leiche und verwischt die Spuren. Brenner glaubt, alles unter Kontrolle zu haben - bis zum Anruf seiner Kollegin Pia (Friederike Becht).