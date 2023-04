TV-Tipps am Dienstag

Die Tierärztin Dr. Mertens (Das Erste) lernt den Betreiber einer Alpaka-Farm kennen. Das ZDF beleuchtet in "Mörderische Wahrheit" (ZDF) die Aufklärung von Beziehungstaten. In "München Mord: Schwarze Rosen" (ZDFneo) wird die Besitzerin eines Klubs erschossen.

20:15 Uhr, Das Erste, Tierärztin Dr. Mertens: Das schöne Haus, Familienserie

Susanne Mertens (Elisabeth Lanz) hat zwar die erhoffte Festanstellung nicht bekommen, wird aber in Zukunft für den Zoo als freie Tierärztin arbeiten. Die Familie hofft mit ihr, dass die vielen anfallenden Kosten, auch für das renovierungsbedürftige Wochenendhaus, zu bewältigen sind. Susanne muss endlich ihre Außenstände einfordern, denn die Bank drängt. Als sie von Hof zu Hof fährt, um offene Rechnungen anzumahnen, trifft sie auf Mike Redmann (Matthias Komm), den Betreiber einer Alpaka-Farm. Die beiden sind sich sofort sympathisch - nicht mehr, aber auch nicht weniger.

20:15 Uhr, ZDF, Mörderische Wahrheit, Doku

Warum wird ein Mensch zum Mörder? Wie kann aus großer Liebe tödlicher Hass werden? Sven Voss geht mit Ermittlern und Profilern auf Spurensuche bei Beziehungstaten. Bei Tötungsdelikten stammt der Täter oft aus dem nahen Umfeld des Opfers: Eine einstige Liebesbeziehung eskaliert auf fatale Weise. Ein geliebter Mensch ist tot, und die Angehörigen müssen realisieren: Der Mörder lebte an ihrer Seite, er war einer von ihnen.

20:15 Uhr, RTL, Raue - Der Restaurantretter, Dokusoap

Heute führt es Tim Raue nach Vallendar. Die "Genussküche" steht kurz vor dem Bankrott, obwohl die Stadt eine der besten Privatunis des Landes beherbergt und somit starke Voraussetzungen für ein Restaurant bietet. Doch der Laden der Schwestern Anke und Eva läuft nicht: die Schulden türmen sich und es fehlt eine Idee, wie ein Ausweg aus der Misere aussehen kann. Tim und Katharina helfen auf allen Ebenen - Finanzen, Kulinarik, Hygiene, Einrichtung.

20:15 Uhr, ZDFneo, München Mord: Schwarze Rosen, Krimi

Die Kommissare vom K11 bitten Flierl (Bernadette Heerwagen), Neuhauser (Marcus Mittermeier) und Schaller (Alexander Held), ihren Fall zu übernehmen. Der vorbestrafte Lutz Werneck (Eckhard Preuß), der eines Raubmordes verdächtigt wird, soll beschattet werden. Die Besitzerin eines Klubs, Patrizia Wolff (Ursula Gottwald), wurde erschossen, Kellnerin Nike (Sinja Dieks) blieb unverletzt. Flierl wird bei dem Einsatz brutal niedergeschlagen - eine Schmach für sie und ein Ärgernis für ihren Chef Zangel (Christoph Süß), denn das K11 hielt entscheidende Informationen zurück.

20:15 Uhr, kabel eins, Evolution, Sci-Fi-Ulk

Ein Meteorit stürzt mitten in der Wüste Arizonas auf die Erde. Die Wissenschaftler Dr. Ira Kane (David Duchovny) und Harry Block (Orlando Jones) finden heraus, dass mit dem Felsen eine außerirdische Lebensform auf der Erde gelandet ist. Bevor Ira und Harry ihre Forschungen fortführen können wird das ganze Gebiet vom Militär gesperrt. Nur mit Mühe gelingt es den Forschern, noch einmal in die Höhle zu gelangen, in der der Meteorit liegt. Diese ist mittlerweile von einer Vielzahl gefräßiger Alien-Kreaturen bevölkert, die kurz davor sind, an die Oberfläche zu gelangen.