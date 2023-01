TV-Tipps am Dienstag

In "Barfuß durch Australien" (Das Erste) folgt eine Hotelmanagerin ihrer Tochter ins australische Outback. Der Skispringer "Eddie the Eagle" (kabel eins) mausert sich vom Underdog zum Publikumsliebling. Außerdem sagt der Vampirjäger "Van Helsing" (ZDFneo) Graf Dracula den Kampf an.

03. Januar 2023 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Barfuß durch Australien": Svenja (Anneke Kim Sarnau) und Kalti (Aaron Pedersen) finden das Boot der Teenager. © ARD Degeto/Sam Oster