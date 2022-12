TV-Tipps am Dienstag

Die Ermittlerin Sarah Kohr (ZDF) gerät an einen Verschwörungstheoretiker. Bei "Wer weiß denn sowas XXL" (Das Erste) spielen prominente Rateteams um Bares. In "Neuland" (ZDF) bröckelt ein Kleinstadtidyll, nach dem eine Frau spurlos verschwindet.

20:15 Uhr, ZDF, Sarah Kohr: Irrlichter, Krimi

Die Helden des Alltags sind längst vergessen und auch die Wellen der Virusinfektion haben sich in Europa beruhigt. Nur die Coronalüge beschäftigt noch viele. Viele derer, die fest daran glauben, dass diese Pandemie geplant war von denen, die davon profitierten, wie etwa das Mediziner-Ehepaar Carsten (Alexander Wipprecht) und Lisa Kippmann (Sarah Masuch). Die sollen jetzt büßen, an den Pranger gestellt werden, mit einer vernichtenden Explosion. Das ist zumindest die Absicht des Verschwörungstheoretikers Felix Morgenroth (Matthias Matschke), der mit allen Mitteln versucht, die Coronalüge zu entlarven.

20:15 Uhr, Das Erste, Wer weiß denn sowas XXL, Quiz

Sechs prominente Gäste stellen sich den oft skurrilen, manchmal nützlichen, aber auf jeden Fall unterhaltsamen Fragen von Kai Pflaume. Wie immer werden sie unterstützt durch die beiden routinierten Teamkapitäne Bernhard Hoëcker und Elton. In drei spannenden Vorrunden-Duellen mit jeweils zwölf Fragen auf der Ratewand wird ermittelt, wer die Chance hat, am Ende als Sieger 50.000 Euro an einen guten Zweck seiner Wahl zu vergeben.

20:15 Uhr, RTLzwei, The Sixth Sense, Psychohorror

Der neunjährige Cole (Haley Joel Osment) ist von Ängsten geplagt und wird auch in der Schule ausgegrenzt. Der bekannte Kinderpsychologe Dr. Malcolm Crowe (Bruce Willis) versucht, Cole zu helfen, doch es dauert eine Weile, bis der verängstigte Junge genug Vertrauen zu Crowe fasst, um ihm sein furchterregendes Geheimnis anzuvertrauen: Er sieht tote Menschen! Crowe hält dies zunächst für Wahnvorstellungen, doch bald beginnt er die verstörende Realität der gespenstischen Visionen zu erkennen.

20:15 Uhr, ZDFneo, Jurassic Park, Saurieraction

Der exzentrische Multimillionär John Hammond (Richard Attenborough) hat mithilfe modernster Wissenschaft und altem Genmaterial aus Bernstein, in dem sich Dino-DNS befand, Saurier geklont und auf einer Insel vor der Küste Südamerikas ausgesetzt - im "Jurassic Park". Der Erhalt der Anlage und die Pflege ihrer Bewohner sind teuer, daher muss er auch Geld einbringen. Deshalb wird er Besuchern geöffnet sein. Was Hammond nicht ahnt: Dennis Nedry (Wayne Knight), unzufriedener IT-Spezialist des Parks, hat sich von der Konkurrenz überreden lassen, Dino-Eier zu stehlen und unbemerkt aus dem Park zu schmuggeln.

22:15 Uhr, ZDF, Neuland: Heimat 2.0, Dramaserie

Die schwer traumatisierte Berufssoldatin Karen Holt (Franziska Hartmann) unterbricht unwillig ihren Auslandseinsatz in Mali, nachdem ihre Schwester Alexandra spurlos verschwunden ist. Nach 20 Jahren kehrt sie in ihr Elternhaus zurück, um sich ihrer beiden Nichten anzunehmen. Ihre alte Heimat findet sie vollkommen gentrifiziert vor. Doch Alexandras Verschwinden wirft einen Schatten auf die vermeintliche Idylle und unter den Dächern der Nachbarn und neuen Freunden brodelt es. Auch an der Grundschule der jüngsten Nichte spielen sich bedrohliche Dinge zwischen den Kindern ab. Was verbirgt sich hinter den hellen Fassaden der stattlichen Häuser?