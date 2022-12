TV-Tipps am Dienstag

In "Friesland" (ZDFneo) kümmert sich Streifenpolizist Cassens um eine Frau ohne Gedächtnis. Das "Traumschiff" (ZDF) nimmt Kurs auf Antigua. In "Das Schwiegermonster" (kabel eins) macht Jane Fonda Jennifer Lopez das Leben zur Hölle.

20:15 Uhr, ZDFneo, Friesland: Gegenströmung, Krimikomödie

Der ostfriesische Streifenpolizist Henk Cassens (Maxim Mehmet) trifft am Leeraner Hafen auf eine junge, rätselhafte Frau (Sophie Pfennigstorf). Sie behauptet, sich nicht erinnern zu können, wer sie ist. Die Frau hat weder ihren Ausweis noch ihr Handy bei sich. Am Hinterkopf klafft eine Platzwunde. War es ein Unfall, ein Verbrechen oder lügt sie Henk einfach nur an? Bevor Henk mehr über die Umstände des Gedächtnisverlustes herausfinden kann, verschwindet die junge Frau von der Polizeidienststelle.

20:15 Uhr, ZDF, Das Traumschiff: Antigua, Urlaubsserie

Sebastian Felber (Leander Lichti) möchte seinen Lebensgefährten Thomas Severin (Jan Kittmann) gleich doppelt überraschen. Er plant, ihm an Bord einen Heiratsantrag zu machen, und hat dafür, Überraschung Nummer zwei, Thomas' älteste und beste Freundin Judith Kerner (Katharina Heyer) eingeladen, die mit ihrem 14-jährigen Sohn Tobias (Alexis Salsali) an Bord kommt. Das Problem ist nur, dass Thomas der Vater von Tobias ist, was Judith bis heute geheim gehalten hat.

20:15 Uhr, kabel eins, Das Schwiegermonster, Komödie

Nach zahlreichen verunglückten Dates findet die attraktive Hundesitterin Charlie (Jennifer Lopez) endlich im Chirurgen Kevin (Michael Vartan) ihren Traummann. Wäre da nicht seine frustrierte Mutter Viola (Jane Fonda), die nach dem Verlust ihres Jobs nicht auch noch ihren Sohn an eine andere Frau abgeben möchte. Durch zahllose Intrigen versucht sie, einen Keil zwischen die Frischverliebten zu treiben. Doch Charlie überlässt ihr nicht kampflos das Feld .

20:15 Uhr, 3Sat, Der Besuch der alten Dame, Drama

Die Bürger von Güllen sind aus dem Häuschen, denn die unnahbare Ölmilliardärin Claire Zachanassian kündigt ihren Besuch an. Vor über 40 Jahren lebte Claire hier als Klara Wäscher, als eine der reichsten Frauen der Welt kehrt sie nun erstmals nach Güllen zurück. Die Bewohner, seit der Schließung der örtlichen Fabrik in Armut lebend, erhoffen sich von ihr finanzielle Rettung. Doch Claire stellt eine ganz eigene Bedingung: Sie bietet den Bürgern von Güllen eine horrende Geldsumme - falls ihr Ex-Geliebter Alfred "stirbt". Ein Aufschrei der Empörung macht die Runde, man sei nicht käuflich. Doch allmählich schwenkt die Stimmung um.

22:3o Uhr, kabel eins, Stadt der Engel, Fantasymelodram

Der Schutzengel Seth (Nicolas Cage) lernt die Herzchirurgin Maggie Rice (Meg Ryan) kennen, als er bei einer OP Maggies sterbenden Patienten ins Jenseits begleiten will. Er verliebt sich in sie und sehnt sich nach ihr und der sinnlichen Welt, die ihm als Engel verschlossen bleibt. Also riskiert er es, Maggie sichtbar entgegenzutreten. Auch Maggie verliebt sich in ihn, und plötzlich steht Seth vor einer schweren Entscheidung.