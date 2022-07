TV-Tipps am Dienstag

"Die Kanzlei" (Das Erste) vertritt einen Hausmeister, der unter Mordverdacht steht. In "Collateral" (kabel eins) hat der Taxifahrer Max einen tödlichen Fahrgast. Bei RTL spielen drei Promis um den Titel "König der Kindsköpfe".

20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei: Gegen alle Vernunft, Anwaltsserie

Ein vertrackter Fall für Isabel von Brede (Sabine Postel) und Markus Gellert (Herbert Knaup): ein türkischer Hausmeister sitzt seit sechs Monaten in U-Haft. Er ist angeklagt, einen älteren Herrn in dessen Wohnung umgebracht zu haben. Die Anklage stützt sich auf den Obduktionsbericht, in dem von einem tödlichen Schlag die Rede ist. Alles spricht gegen den Mandanten der Kanzlei: Die Nachbarin des Toten will gehört haben, wie sich der Hausmeister mit dem Verstorbenen gestritten hat.

20:15 Uhr, kabel eins, Collateral, Thrillerdrama

Eines Abends chauffiert der Taxifahrer Max (Jamie Foxx) einen geheimnisvollen Fahrgast namens Vincent (Tom Cruise) über mehrere Stunden von einer Adresse zur nächsten und kann sich dabei des Verdachts nicht erwehren, einen Auftragskiller bei der Arbeit zu begleiten. Verzweifelt sucht er nach einer Möglichkeit, die Taten zu verhindern. Aber er muss sich beeilen, denn Vincent hat ihn und seine Opfer genau im Visier.

20:15 Uhr, ZDF, Nach der Flut, Doku

Ein Jahr lang begleitet Eva Brenner drei Familien, deren Leben durch die Flut im Ahrtal auf den Kopf gestellt wurde. Ihre Häuser sind zerstört und müssen wiederhergerichtet werden. Dabei sind viele Probleme zu bewältigen. Etliche Freiwillige, die aus ganz Deutschland angereist sind, helfen bis heute und beteiligen sich am Wiederaufbau. Die Aufgabe ist schier überwältigend, denn ganze Landstriche sind betroffen. Die Katastrophe zeigt, dass auch Deutschland verwundbar ist: Wetterextreme nehmen zu und gefährden die Sicherheit in vielen Regionen.

20:15 Uhr, RTL, Der König der Kindsköpfe, Show

In der letzten Staffel von "Der König der Kindsköpfe" holte sich Chris Tall den Sieg. Jetzt wird ein Nachfolger gesucht. Dem Kampf um die Krone stellen sich in den neuen Folgen Guido Cantz, Martin Rütter und einer, der es nochmal wissen will: Oliver Pocher. Damit kann das ultimative Battle beginnen. Drei direkte Duelle. Eine große Finalshow. Und am Schluss: ein König!

20:15 Uhr, 3Sat, Der Kommissar und das Kind, Krimi

Die zweijährige Paulina liegt plötzlich nicht mehr in ihrem Bettchen, und alles deutet auf eine Entführung hin. Doch der Entführer meldet sich nicht. Nur eine Puppe hat er der Mutter hinterlassen. Und für Hauptkommissar Martin Brühl (Roeland Wiesnekker) beginnt ein schlafloser Albtraum, den er bereits Jahre zuvor durchleben musste.