TV-Tipps am Dienstag

In "Friesland - Der blaue Jan" (ZDFneo) nimmt ein alter Brauch ein tödliches Ende. Joko und Klaas stellen sich wieder dem Kampf um Sendezeit gegen ProSieben. In "Ein Mann namens Ove" (ZDF) treibt ein Griesgram seine Nachbarn in den Wahnsinn.

20:15 Uhr, ZDFneo, Friesland: Der Blaue Jan, Krimikomödie

Vier verkleidete, mit Harpunen bewaffnete Männer laufen durch Leers Altstadt und erschrecken alles, was ihnen in die Quere kommt. Besonders auf Frauen haben es die "Blauen Jans" abgesehen. Ein beliebter alter Brauch bei den Einheimischen. Doch dieses Jahr gerät der "Blaue Jan" in Verruf. Während des Trubels im Rathaus wird Gesa Dieken, Frauenbeauftragte der Stadt, mit einer Walfänger-Harpune getötet. Die Vermutung, dass einer der vier maskierten "Blauen Jans" in den Mord verwickelt ist, liegt nahe.

20:15 Uhr, ProSieben, Joko & Klaas gegen ProSieben, Show

Joko und Klaas fordern gemeinsam einen ganzen Sender heraus. Dabei gilt es, gegen das gesamte ProSieben-Universum zu bestehen - alle werden zum Kräftemessen eingeladen. Über Gegner und Spiele entscheidet alleine ProSieben. Triumphieren Joko und Klaas, überlässt ihnen der Sender einen 15-minütigen Live-Sendeplatz zur freien Gestaltung. Siegt ihr Arbeitgeber, müssen sie sich bedingungslos in seine Dienste stellen.

20:15 Uhr, ZDF, Ein Mann namens Ove, Komödie

Der 59-jährige Witwer Ove (Rolf Lassgård) zankt sich mit allen Nachbarn. Als er seine Arbeit verliert, hält ihn nichts mehr am Leben: Er knüpft sich im Wohnzimmer einen Strick, um im Tod endlich wieder mit seiner geliebten Frau (Ida Engvoll) vereint zu sein. Ausgerechnet jetzt treffen aber neue Nachbarn ein, die erst einmal Oves Briefkasten umnieten: ein trotteliger Ehemann (Tobias Almborg), seine schwangere Frau Parvaneh (Bahar Pars) und ihre beiden Töchter. Natürlich begegnet ihnen Ove erst einmal auf alles andere als herzliche Art. Die schlagfertige Parvaneh lässt sich von dem Scheusal aber nicht beeindrucken.

20:15 Uhr, kabel eins, Starsky & Hutch, Krimikomödie

Der stets korrekte Dave Starsky (Ben Stiller) und Ken "Hutch" Hutchinson (Owen Wilson), ein undisziplinierter Sonnyboy, sind Polizisten, wie sie gegensätzlicher nicht sein könnten. Und dennoch sollen sie als Team einen Drogenbaron fassen, der Kokain auf den Markt bringt, das von Drogenspürhunden nicht zu riechen ist. Unterstützt von ihrem Informanten Huggy Bear müssen sie jedoch erst lernen zusammenzuarbeiten, um den Fall - immer mit einem coolen Spruch auf den Lippen - zu lösen.

20:15 Uhr, 3Sat, Der Polizist und das Mädchen, Thrillerdrama

Martin Manz (Albrecht Schuch) dachte immer, er sei ein guter Mensch. In seinem Dorf ist er beliebt und bekannt. Deshalb verschweigt er, dass er angetrunken die Tochter seines besten Freundes Frank Eberhardt (Johannes Allmayer) überfahren hat. Denn was bringt ein Geständnis? Der furchtbare Unfall ist geschehen und nicht mehr rückgängig zu machen. Martin bereut zutiefst. Miriam Eberhardt liegt im Koma, aber die Ärzte sind optimistisch. Martin will versuchen, seine Schuld wiedergutzumachen, ohne seine Mitmenschen mit der brutalen Wahrheit zu belasten. Doch um sein Geheimnis zu wahren, muss er an seine Grenzen gehen.