TV-Tipps am Dienstag

In "Mord mit Aussicht" (Das Erste) hat es die Ermittlerin Marie mit einer Hippie-Kommune zu tun. In "380.000 Volt" (Tele 5) legt ein Stromausfall Berlin lahm. Bei "Lucky Stars" (ProSieben) spielen Promis für die Kandidaten um 200.000 Euro.

20:15 Uhr, Das Erste, Mord mit Aussicht: Die letzten ihrer Art, Krimiserie

Marie (Katharina Wackernagel) ist es gar nicht recht, als ihre Hippie-Eltern Uschi (Petra Welteroth) und Rainer (Falk Rockstroh) unangemeldet vor der Tür stehen. Nicht nur, dass halb Hengasch die beiden schrägen Vögel bestaunt, sondern sie mischen sich - wie früher - ungefragt in Maries Leben ein. Deswegen ist sie eigentlich ganz froh, dass Uschi und Rainer bald weiterreisen werden. Seltsam nur, dass beide plötzlich in unwegsamem Gelände verschwinden. Marie folgt ihnen und landet in einer verschworenen Hippie-Gemeinschaft, die seit Jahren unentdeckt in den Wäldern um Hengasch lebt.

20:15 Uhr, Tele 5, 380.000 Volt - Der große Stromausfall, Katastrophenthriller

Berlin bei Einbruch der Dämmerung. Millionen Lichter erhellen die deutsche Mega-City, als Ingenieurin Anja (Ann-Kathrin Kramer) ihren Dienst beim Energiekonzert "E-KRAFT" antritt. Ein Routine-Abend, wie es zunächst scheint. Doch dann stellt Anja ungewöhnliche Stromschwankungen fest. Beim Check der Trafos im Umspannwerk kommt es zu einem schrecklichen Unfall, bei dem einer von Anjas Kollegen ums Leben kommt. Damit nicht genug: Unmittelbar danach bricht die Stromversorgung im ganzen Nordosten der Stadt komplett zusammen.

20:15 Uhr, ZDF, ZDFzeit: Flucht nach Deutschland, Doku

Mehr als vier Millionen Menschen sind vor dem Krieg in der Ukraine auf der Flucht. Jeden Tag erreichen Tausende Berlin. Wie gut ist Deutschland darauf vorbereitet? Mit der größten Fluchtbewegung in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg kommen vor allem Frauen und Kinder. Ihr Zuhause zerbombt, zerstört - in Flammen. Welche Herausforderungen sind zu meistern? Welche Lehren aus der Flüchtlingskrise 2015 helfen dabei?

20:15 Uhr, ProSieben, Lucky Stars - Alles auf die Fünf!, Spielshow

In dieser Show braucht man Glück. Und den richtigen Star. Bis zu 200.000 Euro kann ein Kandidat in jeder Folge gewinnen. Dazu braucht es Wissen, Geschick und vor allem das richtige Händchen: Denn allein die Wahl des richtigen Stars entscheidet über Alles oder Nichts. Christian Düren moderiert die Show-Reihe. Heute sind Charlotte Würdig, Daniel Boschmann, Lilly Becker, Laura Karasek und Mario Basler mit von der Partie.

20:15 Uhr, ZDFneo, Friesland: Klootschießen, Krimi

Als die beiden Polizisten Jens (Florian Lukas) und Süher (Sophie Dal) beim ostfriesischen Volkssport, dem traditionellen Klootschießen, über eine Moorleiche stolpern, findet das bunte Treiben ein jähes Ende. Die Identität des Toten zu ermitteln erweist sich als schwierig - die Leiche muss seit über 20 Jahren im Moor gelegen haben. Handelt es sich um einen verirrten Moorwanderer, der im Sumpf sein unglückliches Ende gefunden hat, wie Kommissar Jan Brockhorst vermutet? Oder war es doch Mord?