TV-Tipps am Dienstag

In "Mord mit Aussicht" (Das Erste) wird die alte Dorfschullehrerin von Hengasch tot aufgefunden. In "Das Erwachen der Lämmer" (Sat.1) untersucht die FBI-Agentin Clarice Starling zwei Frauenmorde. Bei kabel eins suchen Kumpels in "Hangover" nach einer durchzechten Nacht ihren Freund.

20:15 Uhr, Das Erste, Mord mit Aussicht: Brenne, Hengasch!, Krimiserie

Die alljährliche Verleihung der Hengascher Kuchenkrone steht bevor. Marie (Katharina Wackernagel) kennt sich schon ein bisschen besser im Dorf aus und ist mit Imbissbesitzer Mehmet (Cem Ali Gültekin) auf Du und Du. Beherzt mogelt sie Mehmets "Appeltaat"-Kreation als ihre eigene in den Wettbewerb, weil er sich als Zugezogener nicht so recht traut. Mitten in das opulente Testessen platzt ein Leichenfund. Die alte Dorfschullehrerin Frau Würffel liegt mumifiziert im Getreidesilo von Müller Schlichting.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

20:15 Uhr, Sat.1, Clarice Starling - Das Erwachen der Lämmer, Thrillerserie

Ein Jahr nachdem die junge FBI-Agentin Clarice Starling (Rebecca Breeds) den Serienmörder Buffalo Bill öffentlichkeitswirksam aufgespürt und verhaftet hat, kehrt sie trotz eines Traumas zum FBI zurück. Als zwei Frauenleichen in einem Fluss gefunden werden, gründet das FBI die VICAP-Task-Force, die Gewalt- und Sexualverbrechen nachgeht. Clarice wird von der Justizministerin Ruth Martin (Jayne Atkinson) persönlich verpflichtet, in der neu gegründeten Einheit mitzuarbeiten.

20:15 Uhr, ZDFneo, Nord Nord Mord: Sievers und die Tote im Strandkorb, Krimi

In einem Strandkorb am Meer wird die Leiche von Marion Caspary gefunden. In der Nähe des Fundorts trifft HK Sievers (Peter Heinrich Brix) auf den älteren, verwirrten Piet Pinter (Rolf Becker). Was hat er mit dem Mord zu tun? Piet Pinter ist dement und lebt mit seinen besten Freunden Ingo Osborn (Dietrich Hollinderbäumer) und Olaf Bolt (Dieter Hallervorden) in der Seniorenresidenz, in der Marion Caspary arbeitete. Ihr wurde das Genick gebrochen. Der Verdacht gegen Piet Pinter verdichtet sich, und er wird in U-Haft überführt.

20:15 Uhr, kabel eins, Hangover, Komödie

Las Vegas: Zwei Tage vor der Hochzeit feiert Doug (Justin Bartha) mit seinen Kumpels Stu und Phil (Bradley Cooper) und seinem zukünftigen Schwager Alan eine Junggesellenparty. Am Morgen danach ist Doug verschwunden und mit ihm jede Erinnerung an die vergangene Nacht. Mit Kopfschmerzen und unter Zeitdruck müssen Stu, Phil und Alan herausfinden, was passiert ist. Wem gehört das Baby im Schrank? Wie kommt der Tiger ins Badezimmer? Warum fehlt einem der Jungs ein Zahn? Und vor allem: Wo ist der Bräutigam?

20:30 Uhr, ProSieben, Lucky Stars - Alles auf die Fünf!, Spielshow

In dieser Show braucht man Glück. Und den richtigen Star. Bis zu 200.000 Euro kann ein Kandidat in jeder Folge gewinnen. Dazu braucht es Wissen, Geschick und vor allem das richtige Händchen: Denn allein die Wahl des richtigen Stars entscheidet über Alles oder Nichts. Heute sind Bülent Ceylan, Martin Klempnow, Michael Mittermeier, Simon Gosejohann und Janine Kunze mit von der Partie.