TV-Tipps am Dienstag

Katharina Wackernagel ermittelt in der Neuauflage von "Mord mit Aussicht" (Das Erste). Bei "Lucky Stars" (ProSieben) spielen Promis für die Kandidaten um 200.000 Euro. "Die drei Musketiere" (kabel eins) versuchen, einen Krieg zwischen Frankreich und England zu verhindern.

20:15 Uhr, Das Erste, Mord mit Aussicht: Hengasch, Liebernich, Krimiserie

Als die Kölner Kriminalhauptkommissarin Marie Gabler (Katharina Wackernagel) in Hengasch eintrifft, blickt sie in erstaunte Gesichter. Niemand hat sie erwartet! Dabei soll sie als neue Dienstgruppenleiterin eine ordentliche und funktionierende Kriminalwache aus dem verschlafenen Revier machen. Was ihre Versetzung und die Trennung von ihrem Ehemann damit zu tun haben, behält sie lieber für sich.

20:15 Uhr, ZDF, Putin gegen die Welt, Doku

Zwischen Kanzler-Kumpel und Kaltem Krieger: Wladimir Putin hat eine enge, aber komplizierte Beziehung zu Deutschland. Er schätzt Land und Leute, viele westliche Werte aber lehnt er ab. Dass der russische Präsident eine besondere Nähe zu den Deutschen verspürt, gehört zu den Gründungsmythen seiner Präsidentschaft. Er selbst hat kräftig daran geschraubt. Doch heute sind die beiden Länder so zerstritten wie lange nicht mehr. Wer trägt Schuld an der erkalteten Beziehung?

20:15 Uhr, kabel eins, Die drei Musketiere, Action-Abenteuer

Einer für alle! Alle für einen! Frankreich im 17. Jahrhundert: D'Artagnan (Logan Lerman) hat genug vom trostlosen Dasein in der Provinz und bricht kurzerhand nach Paris auf. Sein größter Wunsch ist es, ein Musketier zu werden. Nach einigen mehr oder weniger unfreiwilligen Prüfungen verbünden sich die drei wohl bekanntesten Musketiere Athos (Matthew MacFadyen), Aramis (Luke Evans) und Porthos (Ray Stevenson) tatsächlich mit D'Artagnan. Zu viert versuchen sie mit aller Macht, den drohenden Krieg zwischen Frankreich und England zu verhindern.

20:15 Uhr, 3Sat, Die Toten von Hameln, Psychothriller

Chorleiterin Johanna Bischoff (Julia Koschitz) fährt mit ihrem Mädchenchor zu einem Konzert in ihre Heimatstadt Hameln. Kurz vor dem geplanten Auftritt verschwinden vier der Mädchen und der Organist David. Sie befanden sich auf einer Wanderung in einer Höhle des Ith - dem sagenumwobenen Berg, in den vor gut 700 Jahren der Rattenfänger die Kinder geführt haben soll. Hilfesuchend wendet sich Johanna an ihren Ex-Freund Jan Faber (Bjarne Mädel), Leiter des Polizeireviers in Hameln.

20:30 Uhr, ProSieben, Lucky Stars - Alles auf die Fünf!, Show

In dieser Show braucht man Glück. Und den richtigen Star. Bis zu 200.000 Euro kann ein Kandidat in jeder Folge gewinnen. Dazu braucht es Wissen, Geschick und vor allem das richtige Händchen: Denn allein die Wahl des richtigen Stars entscheidet über Alles oder Nichts. Christian Düren moderiert die Show-Reihe. Er begrüßt unter anderem Lilly Becker, Charlotte Würdig, Marcel Reif und Wigald Boning.