TV-Tipps am Dienstag

Der Brand auf einem Reiterhof beschäftigt die Anwältin Heiland (Das Erste). Sternekoch Nelson Müller nimmt im "großen Essens-Check" (ZDF) Fertiggerichte unter die Lupe. In "Harter Brocken" (3Sat) muss der Dorfpolizist Koops eine Mordzeugin beschützen.

"Die Heiland - Wir sind Anwalt: Brandstiftung": Rechtsanwältin Romy Heiland (Christina Athenstädt) und Staatsanwalt Rudi Illi? (Aleksandar Jovanovic) schenken sich nichts, wenn sie Gegner in einem Fall sind.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Heiland - Wir sind Anwalt: Brandstiftung, Anwaltsserie

Auf einem Reiterhof bei Berlin ist ein Feuer ausgebrochen. Wie durch ein Wunder kam niemand zu Schaden, nur ein Pferd wurde verletzt. Carina Lambrecht (Anja Haverland), die Besitzerin des Hofs, wird verdächtigt, Versicherungsbetrug begehen zu wollen. Da die Feuerwehr keine Brandbeschleuniger gefunden hat, könnte das Feuer auch fahrlässig entstanden sein. Carina hat ein Alibi, sie hat Reitunterricht gegeben. Romy (Christina Athenstädt) trifft auf Carinas Schwester Yvonne (Alexandra Finder), die als Miterbin des Hofs aus den gleichen Motiven wie Carina gehandelt haben könnte.

20:15 Uhr, ZDF, Nelson Müllers großer Essens-Check, Doku

Das Ernährungsduell: Fertiggerichte stehen für schnell und günstig. Selbst kochen für gesund und lecker. Doch stimmt das? Nelson Müller liefert Fakten, Tipps und Emotionen. Fertig-Pizza gegen handgemacht. Ravioli vom Band oder vom Koch. Pfannkuchen aus der Flasche oder selbst gerührt. Was ist schneller, was gesünder und was leckerer? Eine Doku mit fünf Duellen, vielen neuen Einsichten und überraschenden Siegern.

20:15 Uhr, ProSieben, Wer stiehlt mir die Show?

Bei "Wer stiehlt mir die Show?" steht der wahrscheinlich außergewöhnlichste Preis der Show-Geschichte auf dem Spiel: Joko Winterscheidts Job. Drei Prominente und ein Wildcard-Zuschauer fordern Moderator Joko als Kandidaten heraus, um ihm - wortwörtlich - die Show zu stehlen. Der Gewinner wird zum Quizshow-Moderator der nächsten Ausgabe und kann die Show nach seinem Willen umgestalten - während Joko als Kandidat darum kämpfen muss, seine eigene Show zurück zu gewinnen.

20:15 Uhr, 3Sat, Harter Brocken: Die Kronzeugin, Krimi

Eine Schießerei, fünf Todesopfer und er selbst verwundet - im sonst so ruhigen Revier des Dorfpolizisten Frank Koops (Aljoscha Stadelmann) geht es zu wie einst im Wilden Westen. Das Blutbad in Auftrag gegeben hat der inhaftierte Mafiaboss Petrovic (Josef Ostendorf), der mit allen Mitteln eine Kronzeugin beseitigen möchte, die unter höchster Geheimhaltung im beschaulichen St. Andreasberg versteckt wurde. Für den Schutz der Zeugin war die LKA-Beamtin Christiane Kuschnereit (Anja Kling), eine Jugendfreundin von Frank Koops, verantwortlich.

22:50 Uhr, Das Erste, Das Begräbnis: Anna & Carsten - Die Ziehtochter, Impro-Comedy-Serie

Anna (Anja Kling) trauert um ihren Ziehvater Wolff-Dieter Meurer. Die Beerdigung ist jedoch nicht nur ein Tag

des Abschieds, sondern auch des unverhofften Wiedersehens: Thorsten (Devid Striesow), der ältere Sohn des

Verstorbenen, taucht nach über zwanzig Jahren wieder auf. Er ist der leibliche Vater von Annas Tochter Jacky

(Luise von Finckh). Jetzt möchte Annas Ehemann Carsten (Martin Brambach) die Alimente eintreiben. Was

niemand weiß: Thorsten braucht selbst Geld - und zwar dringend!