TV-Tipps am Dienstag

Der britische Exzentriker Phileas Fogg will "In 80 Tagen um die Welt" (ZDF). Bei "Die Hitwisser" (VOX) rätseln vier Promi-Teams über Musikfragen. Außerdem sucht der Bär "Paddington" (ZDFneo) in London ein neues Zuhause.

21. Dezember 2021 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"In 80 Tagen um die Welt!": Phileas Fogg (David Tennant, l.), Abigail Fix (Leonie Benesch) und Jean Passepartout (Ibrahim Koma) erleben Paris als eine Stadt im Aufruhr. © ZDF/Tudor Cucu