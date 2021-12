TV-Tipps am Dienstag

Die Anwältin Heiland (Das Erste) greift ein, als eine Briefzustellerin des Diebstahls verdächtigt wird. Bei "Buying Blind" (RTL) kaufen die Kandidaten Häuser, ohne diese je gesehen zu haben. In "Meine fremde Frau" (3Sat) verliert Maria Hofer nach einem Unfall ihr Gedächtnis.

"Die Heiland - Wir sind Anwalt": Romy Heiland (Christina Athenstädt) wundert sich, warum Thomas Anders (Andreas Anke), Schichtleiter der Post, so laut redet - ist sie doch blind, nicht taub.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Heiland - Wir sind Anwalt: Die dreibeinige Kuh, Anwaltsserie

Romys (Christina Athenstädt) Mandantin, die Briefzustellerin Diana Merrick, wird beschuldigt, Kreditkarten und PIN-Codes gestohlen zu haben. Bei einer Durchsuchung im Briefzentrum findet das LKA einen der gestohlenen Briefe in ihrem Spind. Seit einem halben Jahr verschwinden Kreditkarten in Dianas Zustellbezirk, der Schaden durch diese offenbar professionell organisierten Diebstähle ist immens.

20:15 Uhr, RTL, Buying Blind, Realityshow

Die Ersparnisse in die Hände von Fremden legen und ihnen blind vertrauen! Das machen die Teilnehmer bei "Buying Blind". Sie investieren ihr Geld in ein Haus, das ein Makler, eine Interior Designerin und ein Bauexperte für sie aussuchen und renovieren. Ohne die Immobilie je gesehen zu haben, leisten sie ihre Unterschrift beim Notar und können nur hoffen, dass das Expertenteam den gewissen Wow-Effekt erzielt. Denn ein "Zurück" gibt es nicht...

20:15 Uhr, ZDF, Kaiserspiel - Bismarcks Reichsgründung in Versailles, Dokudrama

Die Proklamation des deutschen Kaiserreiches 1871 in Versailles markiert eine Zäsur in der Geschichte Europas. 150 Jahre danach blickt das Dokudrama "Kaiserspiel" hinter die Kulissen. Erstmals wurden die Deutschen in einem Nationalstaat geeint. Das französische Kaisertum hingegen endete. Der 90-minütige Film folgt dem Reichsgründer Bismarck und Kaiser Napoleon III. beim Ringen um die Macht.

20:15 Uhr, kabel eins, Ritter aus Leidenschaft, Abenteuer

Obwohl William Thatcher (Heath Ledger) nur ein einfacher Knappe ist, träumt er von einem Leben als edler Ritter. Als sein Herr während eines Turniers überraschend verstirbt, fasst William einen kühnen Plan: Er schlüpft in die Rüstung des Ritters und gewinnt unerkannt das Turnier. Zusammen mit seinen Freunden Wat und Roland macht er sich auf den Weg zur nächsten Stadt. Mit seinem furchtlosen Auftreten gewinnt William nicht nur das Publikum für sich, sondern erobert auch das Herz der noblen Lady Jocelyn (Shannyn Sossamon). Doch eines Tages droht der Schwindel aufzufliegen.

20:15 Uhr, 3Sat, Meine fremde Frau, Drama

Ein schwerer Autounfall raubt Maria (Ursula Strauss) das Gedächtnis. Ehemann Bruno (Harald Krassnitzer) sucht voller Wut den flüchtigen Unfallfahrer und entdeckt, dass Maria Geheimnisse vor ihm hatte. Als Maria aus dem Koma erwacht, ist Bruno zunächst überglücklich. Er glaubt, dass das Familienleben wieder wie früher sein wird. Maria jedoch steht ihrem Mann und ihren Kindern gleichgültig gegenüber. Dann sucht Lukas Horvath, Dirigent (Philipp Hochmair) an der Staatsoper, den Kontakt zu Maria und behauptet, sie seien ein Liebespaar gewesen.