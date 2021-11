TV-Tipps am Dienstag

In "Die Toten vom Bodensee" (ZDFneo) wird die Leiche eines vor 15 Jahren verschwundenen Mädchens gefunden. Die Anwältin Heiland (Das Erste) gerät in einen Streit zwischen zwei Leistungsschwimmern. Im Klassiker "Bodyguard" (kabel eins) passt Kevin Costner auf Whitney Houston auf.

20:15 Uhr, ZDFneo, Die Toten vom Bodensee - Abgrundtief, Krimi

Aus dem Bodensee wird die mit Eisenketten umschlungene Wachsleiche eines jungen Mädchens geborgen. Bei der Toten handelt es sich um Marie Häusler, die vor 15 Jahren spurlos verschwand. Kurz vor seinem 18. Geburtstag war das Mädchen mit Down-Syndrom plötzlich nicht mehr auffindbar. Maries Eltern, Manfred (Cornelius Obonya) und Jasmin Häusler (Katharina Stemberger), haben das Verschwinden der geliebten Tochter nie verwunden. Bei den Ermittlungen wirbeln Zeiler (Nora Waldstätten) und Oberländer (Matthias Koeberlin) viel Staub in einer scheinbar friedlichen Gemeinde auf.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Heiland - Wir sind Anwalt: Der unsichtbare Feind, Anwaltsserie

Jens Stuckmann (Jonas Fürstenau), ehemaliger Leistungsschwimmer im DDR-Kader, attackiert Marcel Reber (Ralph Hönicke), den Schwimmtrainer seines Sohnes. Der mögliche Straftatbestand reicht von Körperverletzung bis zu versuchtem Totschlag. Die Aussagen der beiden Männer widersprechen sich. Romy (Christina Athenstädt), die Stuckmann verteidigt, erfährt, dass Reber mit seiner Exfrau und dessen Sohn Carlo (Lennart Hillmann) zusammenlebt. Die beiden Männer kennen sich seit Jahren, sie haben gemeinsam im Schwimmkader Erfolge errungen.

20:15 Uhr, ZDF, ZDFzeit: Was ist deutsch?, Reportage

Sechs Prominente und eine Gemeinsamkeit: Ihre Wurzeln liegen nicht in Deutschland. Für "ZDFzeit" verbringen sie einen Abend miteinander, sprechen offen über die Frage: Was ist deutsch? Zwischen Privatleben und Scheinwerferlicht begleitet die Doku Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes, Rapper und Schauspieler Eko Fresh, Spitzenkoch The Duc Ngo, Moderatorin Panagiota Petridou, Bloggerin Merve Kayikci sowie Rapper und Schauspieler Sinan-G.

20:15 Uhr, kabel eins, Bodyguard, Thrillerromanze

Top-Bodyguard Frank Farmer (Kevin Costner) soll die launische Pop-Diva Rachel Marron (Whitney Houston) beschützen, die mehrere Drohbriefe erhalten hat. Ein Attentat kann Frank - der sich gegen seine beruflichen Prinzipien heftig in Rachel verliebt - in letzter Minute verhindern. Doch bei der Oscar-Verleihung schlägt der Attentäter erneut zu.

20:15 Uhr, BR, Tatort: Lass den Mond am Himmel stehn, Krimi

Die beiden Familien Kovacic und Schellenberg sind eng befreundet. Als ihr Sohn Emil (Ben Lehmann) tot aufgefunden wird, zerbricht die Welt der Kovacics. Emils Handyspur endet an einem Parkplatz, der als Treffpunkt für anonymen Sex bekannt ist. Seine Leiche wird etwa 20 Kilometer entfernt in der Isar gefunden. Die Hauptkommissare Batic (Miroslav Nemec) und Leitmayr (Udo Wachtveitl) schlagen sich bei ihren Ermittlungen durch ein Dickicht aus Lügen und Täuschung.