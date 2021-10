TV-Tipps am Dienstag

Bei "München Mord" (ZDFneo) wirft ein altes Fluchtdrama seinen tödlichen Schatten bis in die Gegenwart. Die Doku "Royale Ehefrauen" (ZDF) wirft einen Blick auf das britische Königshaus. Bei "In aller Freundschaft" (Das Erste) sorgt sich Dr. Kaminski um eine nierenkranke Patientin.

20:15 Uhr, ZDFneo, München Mord: Einer der's geschafft hat, Krimi

In einer Villa liegt Unternehmer Tomas Horvath mehr tot als lebendig in einer Blutlache. Aber noch lebt er. Die Ermittlungen führen Ludwig (Alexander Held), Harald (Marcus Mittermeier) und Angelika (Bernadette Heerwagen) bis über die tschechische Grenze. Als sie von einem Skelett im Bayerischen Wald erfahren, müssen die drei eine Zeitreise in die lebensgefährliche Vergangenheit von Schleusern und Geschleusten antreten.

20:15 Uhr, ZDF, Royale Ehefrauen, Doku

Die Hochzeiten im Hause Windsor verändern das britische Königshaus. Zunächst stammen die Ehefrauen aus dem Adel, dann aus dem Bürgertum. Sie stehen unter enormem Druck der Öffentlichkeit. Die Ehefrauen der Windsors führen ein privilegiertes Leben. Nach der Märchen-Hochzeit folgen traditionelle Pflichten für die jungen Frauen: Kinder und Charity. Hat sich die traditionelle Rolle der Windsor-Frauen geändert, oder haben die Frauen die Monarchie verändert?

20:15 Uhr, Das Erste, In aller Freundschaft: Der falsche Weg, Krankenhausserie

Dr. Rolf Kaminski (Udo Schenk) ist betroffen, als er seine langjährige Patientin Ava Heise (Lara Feith) wiedertrifft. Avas Nieren sind seit einer Pilzvergiftung vor 14 Jahren insuffizient. Sie war danach jahrelang dialysepflichtig, bis sie von ihrem Vater eine Lebendspende erhalten hat. Seit mehreren Monaten funktioniert die Niere aber immer weniger, sodass Ava wieder regelmäßig zur Dialyse muss. Nun ist ihr Zustand so bedenklich, dass Kaminski sie unverzüglich in die Sachsenklinik bringt.

20:15 Uhr, Tele 5, Die große Flut - Wenn die Welt versinkt, Katastrophendrama

Rutland wird in den Fluten versinken. Davon ist Architekt David (Joe Lando) überzeugt. Seit Tagen überschwemmen sintflutartige Regenfälle das Land und setzen dem Staudamm arg zu, der über dem Städtchen thront. Verzweifelt versucht David seine Noch-Ehefrau und Bürgermeisterin Natalie (Michele Greene) zu warnen, doch die ist skeptisch.

20:15 Uhr, kabel eins, Stephen Kings Es, Horror

In einer amerikanischen Kleinstadt werden sechs Kinder ermordet beziehungsweise vermisst. Mike Hanlon (Tim Reid) findet am Tatort ein Bild - und das treibt ihm den Angstschweiß auf die Stirn. Für ihn ist klar: "Es" ist wieder da. Vor 30 Jahren hatten er und seine fünf Freunde ein grauenhaftes Erlebnis mit einem Clown namens Pennywise, der die Kinder auf die unterschiedlichsten Arten terrorisierte und erschreckte. Mike Hanlon ruft seine ehemaligen Freunde in die Stadt ihrer Herkunft zurück.