TV-Tipps am Dienstag

Die Amazonenprinzessin "Wonder Woman" (ProSieben) gerät in die Unruhen des Ersten Weltkriegs. "Mensch Merkel!" (ZDF) wirft einen Blick zurück auf die Amtszeit der Kanzlerin. Privatermittler Dengler sucht in "Am zwölften Tag" (3Sat) seinen verschwundenen Sohn.

20:15 Uhr, ProSieben, Wonder Woman, Actionabenteuer

Diana (Gal Gadot) ist die Tochter der Amazonenkönigin. Heimlich erlernt sie die Kampfkunst, die sie schon bald unter Beweis stellen muss, denn in der Welt der Menschen herrscht Krieg. Dort kämpft Diana als Wonder Woman an der Seite des tapferen Doppelagenten Steve (Chris Pine) und entdeckt ihre übermenschlichen Kräfte. Wonder Womans Glaube an die Menschlichkeit ist unerschütterlich und doch stellt sich ihr bald die Frage: Wer ist Freund und wer ist Feind?

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

20:15, ZDF, Mensch Merkel!, Doku

Nach 16 Jahren verlässt Angela Merkel die politische Bühne. Schlaglichtartig beleuchtet die Dokumentation die "Ära Merkel". Kritisch und augenzwinkernd. Von A wie Angie bis Z wie Zukunft. Sie war die erste Frau in diesem Amt. Aufgewachsen in der DDR und auf den ersten Blick so gar nicht machtbewusst. Knapp, prägnant und zugespitzt nähert sich die Doku dem Mensch Angela Merkel und ihrer Politik. Wie wird man sich an sie erinnern?

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau - Nachwuchs auf den Höfen, Special

Wenn aus Liebe Leben wird. Inka Bause besucht Paare, die sich bei "Bauer sucht Frau" gefunden und mittlerweile auch Nachwuchs bekommen haben: Einige Kinder sind mittlerweile schon im Teenager-Alter, andere ganz frisch auf die Welt gekommen. Die aufregende Anfangszeit, Glückmomente, Herausforderungen: RTL blickt gemeinsam mit den Bauernfamilien zurück und zeigt, wie es ihnen heute geht und welche Pläne sie haben.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei: Bumerang, Anwaltsserie

Isa von Bredes (Sabine Postel) Exmann Robert (Filip Peeters) wird vorgeworfen, Bilder seines Lehrmeisters, einem berühmten Maler, nach dessen Tod gefälscht und teuer verkauft zu haben. Robert beteuert seine Unschuld, obwohl alles gegen ihn spricht. Isa und Markus Gellert (Herbert Knaup) spüren, dass er ihnen nicht die ganze Wahrheit sagt. Ohne Isa einzuweihen, sucht Gellert nach Antworten in der Vergangenheit Roberts - und findet die Kunstlehrerin Antje Siebert (Désirée Nosbusch), mit der Robert nach der Trennung von Isa zusammen lebte.

20:15 Uhr, 3Sat, Dengler - Am zwölften Tag, Thriller

Jakob Dengler (Jannis Niewöhner) ist verschwunden. Sein Vater, Privatermittler Georg Dengler (Ronald Zehrfeld), hat keine Ahnung, dass sein Sohn als Aktivist beim Tierschutz arbeitet und in einer heiklen Mission unterwegs ist. Der Hilferuf der mysteriösen Hackerin Olga (Birgit Minichmayr) aus Berlin kommt Dengler zwar ungelegen, aber er schuldet ihr etwas und befreit sie in einer waghalsigen Aktion von ihren Verfolgern vom BKA. Gemeinsam suchen sie nach Jakob, der zuletzt über Massentierhaltung recherchiert hat. Offenbar ist Jakob dabei auf noch ganz andere Machenschaften gestoßen: die brutale Ausbeutung rumänischer Zeitarbeiter.