TV-Tipps am Dienstag

Privatdetektiv Dengler glaubt in "Die letzte Flucht" (3Sat) nicht an die Schuld eines mutmaßlichen Vergewaltigers. In der "Kanzlei" (Das Erste) muss Anwalt Gellert einen Mordfall in der Familie klären.

21. September 2021 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Dengler - Die letzte Flucht": Privatdetektiv Dengler (Ronald Zehrfeld) und Dr. Bernhard Voss (Ernst Stoetzner) werden verfolgt. © ZDF/Julia von Vietinghoff