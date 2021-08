TV-Tipps am Dienstag

In "Die Toten vom Bodensee - Stille Wasser" (3sat) macht ein Fischer einen schrecklichen Fang. Das ZDF wirft einen Blick auf die Kreuzfahrtbranche und Adam Sandler gerät in "Klick" (kabel eins) an eine magische Fernbedienung.

03. August 2021 - 06:01 Uhr | (cg/spot)

"Die Toten vom Bodensee - Stille Wasser": Ein Taucher trägt die mit Fischernetzen umspannte Leiche ans Ufer. © ZDF/Oliver Roth

20:15 Uhr, 3sat, Die Toten vom Bodensee - Stille Wasser, Thriller Für Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) läuft es privat nicht rund, er steckt mitten in einer Ehekrise. Nach einer unruhigen Nacht in seinem VW-Bus wird er mit Hannah Zeiler (Nora von Waldstätten) zu einem Tatort gerufen. Im Bodensee hat ein Fischer eine Frauenleiche in seinem Netz entdeckt. Auf den ersten Blick ein tragischer Badeunfall, der sich schnell als gewaltsamer Tod herausstellt. Die Tote wird als Lehrerin Julia Niermeyer identifiziert. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert 20:15 Uhr, ZDF, Endlich wieder Kreuzfahrt - Mit Volldampf aus der Krise?, Doku Leinen los für Kreuzfahrten! Nach monatelanger Pause sind die XXL-Schiffe wieder unterwegs. Corona habe man im Griff, heißt es an Bord. Aber wie steht's um Umwelt und Massentourismus? Mit dem Neustart der Kreuzfahrten tauchen die alten Probleme wieder auf: Viele Dampfer gelten als klimaschädlich, überfüllte Hafenstädte leiden unter dem Andrang großer Urlauberscharen. Hat Corona zu einem Umdenken bei den Reedereien geführt? 20:15, Das Erste, Die Kanzlei: Kinderkram, Anwaltsserie Silke Brandner (Odine Johne) will den größten Fehler ihres Lebens korrigieren und die Kanzlei soll ihr dabei helfen. Die Nautikerin einer Hamburger Reederei hat im Alter von 15 Jahren ein Kind zur Welt gebracht und nach der Geburt auf Druck ihrer Eltern zur Adoption freigegeben. Isa von Brede (Sabine Postel) klärt die junge Frau darüber auf, dass eine Anfechtung der Adoption unmöglich ist. Trotzdem übernimmt sie den Fall. 20:15 Uhr, ProSieben, Wer stiehlt mir die Show?, Show Bei "Wer stiehlt mir die Show?" steht der wahrscheinlich außergewöhnlichste Preis der Show-Geschichte auf dem Spiel: Joko Winterscheidts Job. Drei Prominente und ein Wildcard-Zuschauer fordern Moderator Joko als Kandidaten heraus, um ihm - wortwörtlich - die Show zu stehlen. Der Gewinner wird zum Quizshow-Moderator der nächsten Ausgabe und kann die Show nach seinem Willen umgestalten - während Joko als Kandidat darum kämpfen muss, seine eigene Show zurück zu gewinnen. 20:15 Uhr, kabel eins, Klick, Fantasykomödie Michael Newman (Adam Sandler) ist ein Workaholic der übelsten Sorte und ständig in Zeitnot. Durch Zufall erhält er eine Universalfernbedienung, mit der sich nicht nur sein Fernseher steuern lässt, sondern auch sein Leben. Nun kann er das Gebell seines Hundes leiser schalten, unliebsame Abschnitte seines Lebens überspringen und die schönen Augenblicke zurückspulen. Aber dann geht die Fernbedienung kaputt und er verliert die Kontrolle.

