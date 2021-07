TV-Tipps am Dienstag

Die Doku-Reihe "Royale Erben" (ZDF) startet mit einem Blick auf die britischen Thronfolger. In "Friesland: Mörderische Gezeiten" (ZDFneo) sorgt ein vermeintlicher Selbstmord für Aufregung.

"Royale Erben: Die Thronfolger": Prinz William steht an zweiter Stelle in der britischen Thronfolge.

20:15 Uhr, ZDF, Royale Erben: Die Thronfolger, Doku-Reihe

Wie wird man König oder Königin? Auf diesen Job bereiten sich gerade junge Royals in England, Norwegen und den Niederlanden vor. Die Erwartungen sind riesig. In Großbritannien stehen gleich mehrere Generationen zur Verfügung. Prinz Charles ist inzwischen seit rund 70 Jahren Thronfolger. Im royalen Ranking folgen ihm William und dessen Sohn George. Jeder von ihnen hatte und hat mit ganz unterschiedlichen Herausforderungen zu kämpfen.

20:15 Uhr, ZDFneo, Friesland: Mörderische Gezeiten, Krimi

Mitten in der ostfriesischen Provinz wird die junge Hausfrau Elfie Berger in ihrer Wohnung tot aufgefunden. Die Dorfpolizisten Jens Jensen (Florian Lukas) und Süher Özlügül (Sophie Dal) beginnen zu ermitteln. Jensen ist ein bodenständiger und etwas begriffsstutziger Phlegmatiker. Özlügül fühlt sich dagegen zu Höherem berufen. Doch als der Tod der Frau als Selbstmord vertuscht werden soll, überschreiten die beiden Streifenpolizisten ihre Kompetenzen.

20:15 Uhr, RTL, Take Me Out - XXL, Flirtshow

Zur "Take Me Out"-Premiere geht's für Jan Köppen mit der erfolgreichen Datingshow in die Prime Time. Vier XXL-Folgen sorgen für extralangen Dating-Spaß und noch mehr coole Sprüche mit dem neuen Moderator. Am Spielprinzip ändert sich nichts: Gebuzzert wird wie in der Late Night Version, zusätzlich gibt es aber einige Überraschungsrunden.

20:15 Uhr, Das Erste, In aller Freundschaft: Im Dienst des Feindes, Krankenhausserie

Reinigungskraft Esther Thaler (Martina Eitner-Acheampong) kommt mit einem stark schmerzenden Ekzem am Unterarm in die Klinik. Obwohl Dr. Rolf Kaminski (Udo Schenk) kein Dermatologe ist, sieht er sich das Ekzem an, denn Esther muss schnellstens zurück an die Arbeit. Sie bangt um ihren Job, im Hotel soll Personal reduziert werden.

20:15 Uhr, ProSieben, Wer stiehlt mir die Show?, Show

Entertainer und Show-Erfinder Joko Winterscheidt sucht neue Herausforderer, die antreten, um ihm seinen Job als Quizmaster zu stehlen. Der Sieger oder die Siegerin gewinnt den außergewöhnlichsten Preis in der Geschichte aller Quizshows: die komplette Show. Sie wollen Joko Winterscheidt seine Show streitig machen: Shirin David, Teddy Teclebrhan sowie Bastian Pastewka. Außerdem kämpft ein wechselnder Zuschauer als Wildcard-Kandidat um Jokos Job.