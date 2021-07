TV-Tipps am Dienstag

"Marie Brand" (ZDFneo) ermittelt nach dem Mord in einer Baudynastie. "Sing meinen Song" (VOX) zeigt noch einmal die besten Duette. Ein Paar verzweifelt in "Handwerker und andere Katastrophen" (3Sat) am Umbau eines Hauses.

06. Juli 2021

"Marie Brand und die falschen Freunde": Marie Brand (Mariele Millowitsch) und der gefesselte Thomas Golch (Hendrik Heutmann). © ZDF/Guido Engels

20:15, ZDFneo, Marie Brand und die falschen Freunde, Krimi Der aufstrebende Unternehmersohn Malte Angersbach (Jan Niklas Berg) wird tot aufgefunden - kurz nach Bekanntgabe seines Vaters, dass sie ein florierendes Bauunternehmen übernehmen wollen. Zufall? Patriarch Borris Angersbach (Klaus Zmorek) ist nur durch seine Hochzeit mit Luise Angersbach (Angela Roy) an die Spitze des Unternehmens gelangt. Sein Stiefsohn Kai (Golo Euler) distanzierte sich schon früh von der Familie und bekämpfte auch beruflich die Geschäfte seines verhassten Stiefvaters. Die Kriminalhauptkommissare Marie Brand (Mariele Millowitsch) und Jürgen Simmel (Hinnerk Schönemann) finden heraus, dass Kai einst Opfer einer Entführung war, die nie der Polizei gemeldet wurde. 20:15, VOX, Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Musikshow Ein Highlight am Ende jeder Staffel "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" sind die Duette, in der die Originalkünstler mit einem Gesangskollegen gemeinsam die neue Interpretation ihres Songs auf die Bühne bringen. VOX zeigt die besten Duette aller Staffeln. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert 20:15, 3Sat, Handwerker und andere Katastrophen, Komödie Silke (Tanja Wedhorn) und Stefan (Oliver Mommsen) bekommen ein zweites Kind. Jetzt scheint der richtige Zeitpunkt gekommen, ein Haus zu kaufen. Doch der geplante Umbau wird zum Desaster. Erst sagen die Handwerker ab, dann entpuppt sich das alte Haus als Kostenfalle. Chefarzt Dr. Umland (Peter Sattmann), Stefans Vorgesetzter, hatte den Altbau günstig angeboten. Silke und Stefan stürzen sich ins Umbau-Chaos und gehen sich dabei bald auf die Nerven. 20:15 Uhr, kabel eins, Coach Carter, Sportdrama Der Basketball-Trainer Ken Carter (Samuel L. Jackson) übernimmt ein aufsässiges Schulteam. Etwa die Hälfte aller Schüler der kalifornischen Richmond Highschool verlässt die Schule ohne Abschluss, von den übrigen schaffen es nur sieben Prozent bis aufs College. Um ihnen die wahren Werte des Lebens zu zeigen, bestraft Carter die schlechten schulischen Leistungen seiner Schützlinge mit Trainingsverbot. Die Schulleitung und die Eltern sind empört über Carters Methoden. Doch der lässt sich davon nicht beirren.

