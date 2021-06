TV-Tipps am Dienstag

In "Bier Royal" (ZDF) wird ein Erbschaftsstreit entfacht, während bei "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" (VOX) die Highlights der letzten Staffeln gezeigt werden. John Travolta wird in "Tödliches Vertrauen" (kabel eins) auf eine harte Probe gestellt.

In "Bier Royal" kämpfen Familienmitglieder erbittert um den Vorsitz in einer Bierbrauerei.

20:15, ZDF, Bier Royal (1), Bayerische Komödie

Nachdem Brauereibesitzer Franz Hofstetter verstorben ist, geht der Streit um sein Testament los. Tochter Viktoria Dawson (Lisa Maria Potthoff) und ihre Stiefmutter Gisela (Gisela Schneeberger) zanken sich um die Anteile der Firma. Schon bald formieren sich zwei Parteien - wer behält am Ende recht und bekommt die Anteile zugesprochen? Teil zwei des Fernsehfilms läuft direkt im Anschluss.

20:15, VOX, Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Musikshow

Unter dem Motto "Die größten Party-Momente" blickt VOX auf die vergangenen Staffeln zurück und zeigt mitreißende Clips. Zu den Highlights gehören Stefanie Kloß' Interpretation von "Au Revoir"(Original Mark Forster/ Staffel 4), Jeanette Biedermann, die "Nie wieder Alkohol" (Original Johannes Oerding / Staffel 6) performt und Stefanie Heinzmanns Darbietung von "Love is all around" (Original DJ Bobo/ Staffel 8).

20:15, Kabel eins, Tödliches Vertrauen, Thriller

Bootsbauer Frank (John Travolta) muss mitansehen, wie seine Ex-Frau Susan (Teri Polo) nach der Scheidung den erfolgreichen Unternehmer Rick Barnes (Vince Vaughn) heiraten will. Sein Sohn Danny (Matt O'Leary) ist nicht begeistert von dieser Idee. Nach einem Vorfall mit Rick beschuldigt er ihn des Mordes - doch spricht der Junge die Wahrheit? Bis auf seinen Vater Frank scheint ihm niemand zu glauben...

20:15, ProSieben, Darüber spricht die Welt: Die unglaublichsten Hingucker, Ranking-Show

Lustige und unglaubliche Videos gibt es im Internet in Hülle und Fülle - ProSieben zeigt nun eine Auswahl der spektakulärsten Clips aus dem World Wide Web. Von süßen Tierchen bis hin zu atemberaubenden Stunts ist alles mit dabei.

20:15, RTL, Die 100 größten Überraschungen der Welt, Ranking-Show

Ein Vater, der seinem Sohn mit Behinderung rührend zur Seite steht, ein blinder Surfer, der trotz seines Handicaps mutig die Wellen reitet und eine Braut, die an ihrem großen Tag alle Aufmerksamkeit auf ihre geliebte Cousine richtet: Das ist nur eine kleine Auswahl der emotionalen Kurzgeschichten, die in dieser Show erzählt werden.