TV-Tipps am Dienstag

"Marie Brand" (ZDFneo) sucht nach zwei flüchtigen Bankräubern. Brad Pitt gibt den Kriegshelden Achilles in "Troja" (kabel eins). In "Fischer sucht Frau" (3sat) trifft IT-Profi Alex an der Ostsee auf seine alte Jugendliebe.

20:15 Uhr, ZDFneo, Marie Brand und der Duft des Todes, Krimi

Born (Till Wonka) und Ziegler (Jürg Plüss) können nur drei Schließfächer leeren, bis die Alarmanlage in der Bank angeht und sie fliehen müssen. Als ihnen dabei im Treppenflur zufällig Sabrina Semper (Anna Maria Werner) begegnet, erschießt Born die Zeugin kurzerhand. Marie (Mariele Millowitsch) und Simmel (Hinnerk Schönemann) ermitteln. Mit dem erbeuteten Geld wollte Ziegler eine Zukunft für sich und seine Tochter garantieren. Er braucht die finanzielle Absicherung, um auch gegenüber den Behörden beweisen zu können, dass er in der Lage ist, ein guter Vater zu sein.

20:15 Uhr, kabel eins, Troja, Schlachtenepos

Eigentlich wollen sich die verfeindeten Städte Troja und Sparta versöhnen, aber dann entführt der trojanische Prinz Paris (Orlando Bloom) Helena (Diane Kruger), die schöne Frau des spartanischen Königs. Der ist außer sich und bittet seinen Bruder Agamemnon (Brian Cox) um Hilfe, die bislang unbesiegte Festung Troja zu erobern. Doch es gibt nur einen Mann, der die dortigen Herrscher bezwingen kann: Achilles (Brad Pitt), der größte Krieger seiner Zeit.

20:15 Uhr, ZDF, Rosamunde Pilcher: Wo Dein Herz wohnt, Liebesfilm

Kurz vor ihrer Hochzeit erbt die junge Schottin Lilli Miller (Anna Herrmann) ein Cottage in Cornwall, das in Kürze versteigert werden soll. Da Lilli im Alter von vier Jahren adoptiert wurde und seither auf der Suche nach ihren Wurzeln ist, reist sie kurz entschlossen, mitten in den Hochzeitsvorbereitungen, in ihren Heimatort. Ihr Verlobter Bill (Tobias van Dieken), ein waschechter Schotte, ist wenig begeistert.

20:15 Uhr, VOX, Sing meinen Song ? Die emotionalsten Momente, Rückblick

"Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" zeigt jedes Jahr, dass in der Musik-Event-Reihe ein Zauber entsteht. Auf der Künstler-Couch wird gelacht, geweint und gejubelt. Im Special "Die emotionalsten Momente" blickt VOX auf die gefühlvollen Höhepunkte aller Staffeln zurück.

20:15 Uhr, 3sat, Fischer sucht Frau, Tragikomödie

Alex (Sebastian Fräsdorf) steht kurz davor, in seiner Wahlheimat Hamburg endlich sein eigenes IT-Unternehmen zu gründen. Ausgerechnet jetzt fordert ihn das Sozialamt auf, für die Pflege seines Vaters Fred (Uwe Rohde) aufzukommen, der nach einem Unfall im Rollstuhl sitzt. Um sein Erspartes zu retten, fährt Alex zu seinem Vater, mit dem er seit Jahren kein Wort mehr gesprochen hat. In dem abgelegenen Fischerdorf Stresund gehen die Lichter nach und nach aus, weil es an Frauen fehlt. Die sind vergeben, verstorben - oder weggezogen. Nur Alex' Jugendliebe Marie (Cornelia Gröschel) ist noch da und zu haben.