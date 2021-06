TV-Tipps am Dienstag

In "Rindvieh à la Carte" (3Sat) geraten ein Starkoch und eine Landwirtin aneinander. "Sing meinen Song" (VOX) zeigt die besten Songs aus allen Staffeln. Auf ZDFneo muss "Marie Brand" den Mordversuch an einer Lehrerin aufklären.

"Rindvieh à la Carte": Bei der bodenständigen Frieda (Muriel Baumeister) eckt der erfolgsverwöhnte Starkoch Felix (Bernhard Schir) an.

20:15 Uhr, 3Sat, Rindvieh à la Carte, Komödie

Fernsehkoch Felix Hauser (Bernhard Schir) ist erfolgreich und immer im Stress. Zwischen zwei Terminen braust er mit dem Sportwagen über die Landstraße und drängt eine Radfahrerin in den Straßengraben. Die Bäuerin Frieda Steiner (Muriel Baumeister) bricht sich dabei den Knöchel und kann ihren Hof nicht mehr bewirtschaften. Als die alleinerziehende Mutter den Fahrerflüchtigen verklagt, zerreißt die Presse den prominenten Sternekoch in der Luft. Was Felix jahrelang aufbaute, ist im Nu dahin. Um aus den Schlagzeilen zu kommen, präsentiert er sich als reumütigen Sünder, der auf Friedas Bauernhof die liegen gebliebene Arbeit erledigt.

20:15 Uhr, VOX, Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Musiksession

Heute gibt es noch einmal ein Wiedersehen mit den Künstler*innen aller Staffeln. Gezeigt werden Songs, die so verändert wurden, dass sie in einer vollkommen neuen Version den Star des Abends außerordentlich überraschten und begeisterten - und dabei zu Recht zu den "Songs des Abends" gekürt wurden.

20:15 Uhr, ZDFneo, Marie Brand und das ewige Wettrennen, Krimi

Ein Zeitungsbote wurde überfahren. Ein tragischer Unfall oder steckt mehr dahinter? Marie Brand (Mariele Millowitsch) und ihr Kollege Jürgen Simmel (Hinnerk Schönemann) nehmen die Ermittlungen auf. Schnell finden sie heraus, dass es sich um einen Mordanschlag auf die Lehrerin Lena Böhmer handelt. Verdächtigt wird der Halter des Tatfahrzeugs, Oliver Renski (Rainer Sellien), der zwar behauptet, sein Wagen sei gestohlen worden, für die Tatzeit aber kein Alibi hat.

20:15 Uhr, Das Erste, Um Himmels Willen: Hindernisse des Herzens, Familienserie

Schwester Hanna (Janina Hartwig) will der kleinen Lilly (Leslie Seidenberg) dabei helfen, ihren Vater Ben (Peter Ketnath) mit Elisa Lamprecht (Lara Waldow), die sie auf einem Wahlkampfplakat von Wöller (Fritz Wepper) gesehen hat, zusammenzubringen. Allerdings wurde Elisa von Ben Sailers Personalleiter vor kurzem aus seinem Unternehmen entlassen. Da Elisa sich um ihren pflegebedürftigen Vater kümmerte, ist sie in finanzielle Nöte geraten, die in einem Besuch des Gerichtsvollziehers enden.

22:55 Uhr, kabel eins, From Hell, Thriller

London, 1888: Im Stadtteil Whitechapel werden immer wieder Prostituierte auf bestialische Weise ermordet. Da es der Polizei nicht gelingt, dem Täter, der sich Jack the Ripper nennt, auf die Schliche zu kommen, muss der beste Mann von Scotland Yard ran: Inspektor Abberline (Johnny Depp). Er ist opiumsüchtig und hat im Rausch Visionen, mit deren Hilfe er seine Fälle aufklärt. Diese Methode und die Prostituierte Mary Kelly (Heather Graham) sollen den exzentrischen Ermittler zu dem gerissenen Serienkiller führen.