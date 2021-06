TV-Tipps am Dienstag

Bei "Sing meinen Song" (VOX) werden die Duette präsentiert. In "Um Himmels Willen" (Das Erste) steht Kloster Kaltenthal kurz vor dem Verkauf. Die Ermittlerin "Marie Brand" (ZDFneo) sucht den Mörder eines Reitstallbesitzers.

20:15 Uhr, VOX, Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Musikshow

Johannes Oerding bittet ein vorletztes Mal Ian Hooper, Joris, Stefanie Heinzmann, Nura, Gentleman und DJ BoBo zu sich aufs Sofa. Heute präsentieren die Künstler Duette ihrer getauschten Songs und blicken außerdem auf die Highlights der achten Staffel zurück.

20:15 Uhr, Das Erste, Um Himmels Willen: Selbstvertrauen, Familienserie

Das Kloster steht kurz vor dem Verkauf. Die Oberin (Nina Hoger) plagen große Schuldgefühle, da sie es ist, die den Orden mit ihrer Fehlinvestition in die finanzielle Schieflage gebracht hat. Hildegard (Andrea Sihler) hingegen möchte nicht mehr an ihrem Liebesroman schreiben, doch Weihbischof Landkammer (Wolfgang Böck) ist so entzückt von der Geschichte, dass er große Pläne mit ihrem neuen Kitschwerk schmiedet. Stolpe (Markus Hering) hat eine Idee, er verkauft die Rechte an eine Produktionsfirma. Allerdings muss der Weihbischof erfahren, dass die Filmfirma einen dubiosen Ruf hat.

20:15 Uhr, ZDFneo, Marie Brand und die Spur der Angst, Krimi

Der Pferderennstallbetreiber Peter Süssner wird in der Kölner Vorstadt erschossen aufgefunden. Marie Brand (Mariele Millowitsch) und Jürgen Simmel (Hinnerk Schönemann) vermuten den Mörder in seinem Milieu, zumal der Tote mit illegal agierenden Buchmachern aneinandergeraten war. Eine neue Spur ergibt sich jedoch, als Dr. Engler (Thomas Heinze) auf Überwachungsaufnahmen vom Tatort Marek Kahlert (Sascha Alexander Gersak) wiedererkennt. Der gerade erst aus dem Gefängnis entlassene Kahlert hatte vor vielen Jahren einen Mann entführt und Lösegeld erpresst, das nur zum Teil gefunden wurde.

20:15 Uhr, kabel eins, Zwei vom alten Schlag, Boxkomödie

Die Ex-Boxer Billy "The Kid" McDonnen (Robert De Niro) und Henry "Razor" Sharp (Sylvester Stallone) sind alte Rivalen - nicht zuletzt, weil Billy Henry vor vielen Jahren seine Freundin Sally ausgespannt hat. Als eine Rangelei der beiden ein Hit auf YouTube wird, überredet der Promoter Dante Slate jr. Henry dazu, noch einmal gegen Billy in den Ring zu steigen. Henry ist wenig begeistert, hat allerdings wegen seiner Geldnot keine andere Wahl.

20:15 Uhr, 3Sat, Hattinger und der Nebel - Ein Chiemseekrimi, Krimi

Auf ihrem heruntergekommenen Hof entdeckt Ursula Kammler (Anna Maria Sturm) die Leiche ihres Bruders. Die beiden haben sich das Erbe am Chiemsee geteilt, dort gelebt und gearbeitet. Die Kollegen von der Wirtschaftskriminalität führen bereits seit Jahren eine Akte wegen der merkwürdigen Geschäftspraktiken von Joe Kammler, nachweisen konnten sie ihm bisher nichts. Sarah Beck (Jessica Schwarz), die Sekretärin des Mordopfers, hilft Hattinger (Michael Fitz), das Geflecht der Geschäftsbeziehungen endlich zu durchschauen: Der Ermordete scheint gemeinsame Sache mit einem undurchsichtigen Banker gemacht zu haben.