TV-Tipps am Dienstag

Drei Promis kämpfen bei der "Murmel Mania" (RTL) um 50.000 Euro. Bei "Sing meinen Song" (VOX) steht Mighty-Oaks-Sänger Ian Hooper im Mittelpunkt. In "Um Himmels Willen" (Das Erste) gerät ein Kurierdienstfahrer in existenzielle Not.

11. Mai 2021 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Murmel Mania": Chris Tall moderiert das Turnier © TVNOW / W. Rutten

20:15 Uhr, RTL, Murmel Mania, Show Aufregende Challenges, spannende Wettrennen - und das mit tausenden von Murmeln! Bei "Murmel Mania" wird der ultimative Klassiker aus dem Kinderzimmer zum mitreißenden Turnier. Moderator Chris Tall lässt prominente Murmel-Fans gegeneinander antreten, die alle das Rennen machen wollen - Schließlich können sie bis zu 50.000 Euro für den guten Zweck erspielen. Kommentiert werden die Murmelrennen von Frank "Buschi" Buschmann. 20:15 Uhr, VOX, Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Musiksession Popsänger Johannes Oerding lädt zum "Tauschkonzert" ein. Nach seiner ersten Teilnahme führt er nun als neuer Gastgeber durch die Sendung. Außerdem mit dabei: Reggae-Star Gentleman, der durch seine letzte Teilnahme zu einem deutschsprachigen Album inspiriert wurde, Show-Ikone DJ BoBo, die Pop- und Soulsängerin Stefanie Heinzmann, Singer-Songwriter Joris, Frontmann der Folk-Band Mighty Oaks, Ian Hooper, sowie die Sängerin und Rapperin Nura. 20:15 Uhr, ZDF, ZDFzeit: Die Tricks der Lebensmittelindustrie, Doku Produktentwickler Sebastian Lege deckt auf: Im Supermarkt, beim Hersteller und in der Dönerbude entlarvt er die miesen Tricks der Branche. Überall wird gestreckt, manipuliert und Kasse gemacht. Döner: erschreckend oft ein Billigprodukt, das mit der traditionellen Grillspezialität nichts zu tun hat. Mikrowellengerichte: hohe Preise, billige Zutaten. Paprikastreifen: nachgebaut und voller Wasser. Sebastian Lege zeigt, was wirklich drinsteckt. 20:15 Uhr, Das Erste, Um Himmels Willen, Familienserie Der Kurierdienstfahrer Lars Lohmaier (Dario Neumann) ist in existenzieller Bedrängnis, da sein geliehenes Paketfahrzeug samt Inhalt während der Arbeit gestohlen wurde. Die Schadenersatzansprüche zwingen ihn, die Wohnung, die er sich mit seinem autistischen Bruder Jan (Steffen Recks) teilt, zu verkaufen. Das würde Jan aus seiner sicheren Umgebung herausreißen. Die Situation eskaliert, als Jan spurlos verschwindet. Schwester Hanna (Janina Hartwig) kann herausfinden, dass das Paketunternehmen mit Bürgermeister Wöller einen fragwürdigen Vertrag geschlossen hat. 20:15 Uhr, 3Sat, Der Gutachter - Ein Mord zu viel, Krimi Der forensische Psychiater Dr. Robert Siedler (Benjamin Sadler) macht einen guten Job. Er ist einfühlsam und distanziert zugleich, hat viel Erfahrung und beweist Rückgrat. Aktuell beschäftigt ihn der Fall Friedhelm Knecht (Michael A. Grimm), ein psychisch angeschlagener Ex-Alkoholiker, der lange Zeit in Verwahrung war. Roberts Gutachten führt zur Freilassung. Doch kurz darauf geschieht ein Mord, der auf Knecht hindeutet. Der Verdächtige ist flüchtig, der Fall geht durch die Presse, der Ehemann der Toten sieht rot. Plötzlich ist Robert der Sündenbock, wird für den Mord verantwortlich gemacht.